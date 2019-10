Diventare assistente alla poltrona, al via il corso Irecoop Piacenza

Ha preso il via, con la prima lezione del 12 ottobre scorso, il corso per Assistente allo Studio Odontoiatrico (ASO) di 700 ore organizzato da Irecoop Piacenza (Viale S. Ambrogio, 19).

Tale percorso permette ai partecipanti di formarsi al fine di ottenere la qualifica oramai indispensabile per lavorare negli studi odontoiatrici. Organizzato e coordinato da Massimo Antenucci ed Elena Busca di Irecoop di Piacenza, il corso vede al momento 20 iscritti.

I corsi ASO di Irecoop Emilia-Romagna, Ente di formazione accreditato ed emanazione di Confcooperative, sono stati progettati in collaborazione con l’Associazione Nazionale Dentisti italiani (ANDI) dell’Emilia Romagna, in linea con le recenti direttive nazionali e regionali, e sono preparatori all’esame di abilitazione. Il corso prevede 300 ore di teoria (di cui 50 ore di esercitazioni pratiche) e 400 ore di tirocinio curricolare in Studi Odontoiatrici del territorio piacentino. Le sedi di tirocinio e i formatori esperti sono individuati in collaborazione con ANDI Piacenza, il cui presidente Dott. Mario Maestri, ha accolto i partecipanti durante la prima lezione.

Il percorso formativo è strutturato in moduli teorico/pratici, sia di base sia professionalizzanti, che afferiscono a 4 aree disciplinari: socio-culturale, legislativa e organizzativa; igienico-sanitaria; tecnico-operativa; relazionale. Le lezioni da tenersi in aula, sia teoriche che pratiche, si svolgeranno il mercoledì e il sabato per consentire la partecipazione anche a chi già lavora. Il tirocinio invece è previsto tra febbraio e maggio 2020 mentre l’esame finale concluderà il percorso nel mese di giugno.

“Il corso per ASO – spiegano i promotori – rappresenta un’ottima occasione per accrescere le proprie competenze e una valida opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro, offrendo una qualifica specialistica sempre più richiesta in un campo, quello medico e della cura alla persona, in forte espansione”.