Dominio in patria a Cortemaggiore per i piacentini Crotti e Ferrini (Reggio Emilia Ferval)

Nessuno è profeta in patria. Il celebre proverbio sembra non valere per Mattia Crotti e Stefano Ferrini, pongisti piacentini in forza al Reggio Emilia Ferval dove militeranno in A2 maschile insieme all’altro piacentino Luca Ziliani e al mantovano Damiano Seretti.

Nella giornata di domenica, i due portacolori del sodalizio reggiano presieduto da Paolo Munarini, infatti, hanno dettato legge nella categoria più prestigiosa del torneo Open di Cortemaggiore, conquistando alla riga del totale una medaglia d’oro e una di bronzo.

A svettare sul gradino più alto del podio è stato Crotti, botto di mercato estivo della formazione reggiana che sabato inizierà la propria avventura in serie A. Mattia (originario e residente proprio a Cortemaggiore) ha monopolizzato la scena, rispettando appieno la testa di serie numero uno con un cammino impeccabile a suon di 3-0, arrivando a vincere senza mai perdere un set.

Dopo aver dominato il girone, Crotti (lo scorso anno in forza al sodalizio magiostrino in B2) è entrato in zona-podio vincendo contro il milanese Palumbo, mentre in semifinale ha sfidato il nuovo compagno di squadra Ferrini in una semifinale tutta “reggiana” all’insegna del derby. In finale, invece, ad alzare bandiera bianca è stato il difensore parmense Alessandro Guarnieri (San Polo).

Ottimo anche il cammino di Ferrini, che ha vinto il proprio girone (faticando contro il bresciano Marchese), superando 3-1 negli ottavi il padrone di casa Francesco Colombi e 3-2 nei quarti Roberto Perri, prossimo avversario in campionato con la maglia del Romagnano. Lo stop è arrivato per mano di Crotti, risultando comunque l’avversario che più l’ha impensierito nell’arco della giornata di gare a Cortemaggiore.

Per il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval, prosegue il feeling con il torneo piacentino: lo scorso anno, infatti, il team reggiano vinse la categoria più alta con il cinese Wei Dian Ren, poi protagonista in A2.