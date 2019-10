Don Cignatta nominato parroco del “Prezio” e San Corrado. Le nuove nomine

Diocesi di Piacenza, ecco le nomine dei nuovi parroci come comunicato dalla curia

Con atto vescovile in data 16 ottobre 2019 Don Paolo Cignatta, Vicario episcopale e finora parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta in Bobbio PC, è stato nominato parroco in solido-moderatore delle parrocchie del Preziosissimo Sangue e San Corrado Confalonieri in Piacenza.

Con atto vescovile in data 16 ottobre 2019 Don Roberto Isola, finora parroco di Rezzoaglio GE, è stato nominato parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta in Bobbio PC ed inoltre gli è stato conferito l’incarico di amministratore parrocchiale delle parrocchie site in Comune di Coli PC: San Vito in Coli PC ; San Medardo martire in Peli PC; San Lorenzo in Rossopiana PC.

Con atto vescovile in data 16 ottobre 2019 Don Ferdinando Cherubin, finora parroco di Tornolo PR, Tarsogno PR e Santa Maria del Taro PR, è stato nominato parroco della parrocchia di San Michele Arcangelo in Rezzoaglio GE ed inoltre gli è stato conferito l’incarico di amministratore parrocchiale delle parrocchie site in Comune di Rezzoaglio GE: San Pietro Apostolo in Alpepiana GE; Santa Maria Maggiore in Brignole GE; San Bernardo in Cabanne GE; San Bartolomeo in Magnasco GE; San Giovanni Battista in Priosa GE; San Giuseppe in Vicosoprano GE; San Rocco in Villanoce GE; e delle parrocchie site in Comune di Santo Stefano d’Aveto GE : San Michele Arcangelo in Alpicella e Santi Angeli Custodi in Amborzasco GE.

Con atto vescovile in data 16 ottobre 2019 don Giuseppe Piscina, finora vicario parrocchiale di Ponte dell’Olio PC, è stato nominato parroco della parrocchia di San Zenone vescovo e martire in Lugagnano Val d’Arda PC.

Con atto vescovile in data 16 ottobre 2019 a don Severino Mondelli, finora parroco in solido delle parrocchie del Preziosissimo Sangue e San Corrado Confalonieri in Piacenza, è stato affidato l’incarico di collaboratore nel servizio pastorale presso la parrocchia dei Santi Angeli Custodi in Borgotrebbia-Piacenza e all’interno della costituenda comunità pastorale.

Con atto vescovile in data 18 ottobre 2019 il padre Sandro Gazzola CS è stato nominato Rettore del Santuario della Beata Vergine delle Grazie del Castello in Rivergaro PC.

Con atto vescovile in data 18 ottobre 2019 al padre Ampelio Bortolato CS è stato conferito l’incarico di collaboratore nel servizio pastorale presso il Santuario della Beata Vergine delle Grazie del Castello in Rivergaro PC.

Con atto vescovile in data 18 ottobre 2019 a don Lelio Costa, parroco di Tiedoli PR, è stato affidato l’incarico di Assistente Spirituale della Delegazione Provinciale di Parma dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.

Con atto vescovile in data 21 ottobre 2019 il padre Sante Zanetti CS è stato nominato Cappellano della “Missio cum cura animarum” eretta in Diocesi di Piacenza-Bobbio con sede presso la chiesa di San Carlo in Piacenza, e Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti “ad quinquennium”.