“Le fragilità e le povertà sono fortemente cresciute nella nostra Europa, lavoriamo per un nuovo umanesimo”.

E’ l’appello di don Luigi Ciotti, presidente di Libera e fondatore del Gruppo Abele, ospite della Giornata del Dono in Cattolica a Piacenza.

Una giornata che nasce per stimolare negli studenti dell’Università Cattolica della sede di Piacenza e in tutta la comunità universitaria una riflessione continua sui valori della solidarietà e della fraternità creando un’opportunità diretta di vivere in prima persona alcune esperienze di dono (volontariato, donazione sangue, tempo).

Don Ciotti si è intrattenuto a lungo presso gli stand allestiti nella piazzetta di Economia, dedicati al dono del cibo; all’economia del dono, al sostegno alla solidarietà, alla vocazione alla cooperazione e al dono della cittadinanza attiva

Non solo, il presidente di Libera è stato accolto con grande calore dagli studenti e si è fermato a chiacchierare con loro, prima di spostarsi in aula magna per il suo intervento, accompagnato dai presidi di facoltà Annamaria Fellegara (Economia) e Marco Trevisan (Agraria), oltre dal questore Pietro Ostuni.

“I giovani chiedono delle cose concrete, dei punti di riferimento veri – dice don Ciotti – di poter studiare e di poter avere, dopo, una prospettiva, un lavoro. Le tre grandi emergenze del nostro Paese sono i poveri, i migranti e i giovani, che vengono impoveriti”.