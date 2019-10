“Dopo di noi” in Valtrebbia, a Bobbio inaugurano due progetti verso l’autonomia

Sabato 26 ottobre, ore 16, si terrà a Bobbio una doppia inaugurazione di due progetti a sostegno di persone disabili e delle loro famiglie.

In quest’occasione aprirà infatti i battenti il Gruppo Appartamento “La Casa della Tartaruga”, finanziato con i fondi della L.112/16 “Dopo di Noi”; inoltre, verrà formalizzata l’adesione dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta al progetto Book Box. Un progetto che si ripropone di realizzare una piccola biblioteca nelle sale d’attesa di luoghi frequentati da bimbi ed adulti, come studi medici, farmacia, parrucchiera, estetista, ecc…

“Una biblioteca speciale – spiegano i responsabili – dove la cura, l’aggiornamento periodico e la distribuzione dei volumi e delle riviste è affidata a ragazzi con disabilità, i quali, accompagnati da educatori esperti, porteranno avanti un percorso sperimentale di avviamento al lavoro”.

“L’avvio di entrambi i progetti per il territorio dell’Unione Montana è di grande importanza – continuano – ma soprattutto è fondamentale per i nostri utenti disabili e per le loro famiglie che finalmente possono concretamente contare su un progetto di vita “Dopo di Noi” restando in Val Trebbia”.