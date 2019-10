Dopo lo tsunami biancorosso “Ora riportiamo il tifo allo stadio. Il Piace ha bisogno di serenità”

LOGGIONE BIANCOROSSO 2019-2020 Puntata 4 (Dimissioni di Marco Gatti)

TSUNAMI BIANCOROSSO

Cari amici del loggione biancorosso scusate se questa volta non ci occuperemo di cronaca sportiva, non vi daremo conto di una giornata di campionato ma cercheremo di affrontare un’altra partita, molto importante, che si è svolta lunedì scorso. Con una svolta epica.

L’altra sera nella sede di Telelibertà le parole di Marco Gatti, presidente del Piace, sono state nette e deflagranti: un volto teso e commosso condito da tanta emozione ha mandato un messaggio chiaro e diretto “Ho incontrato il Sig. Pighi ed ho proposto a lui di diventare il Presidente della nostra Società”.

Sgomento, sorpresa assoluta e stupore.

Se riavvolgiamo il nastro possiamo andare direttamente al 2012, la famiglia Gatti ha preso in mano una situazione quasi totalmente distrutta e passo dopo passo ha ricominciato a portare calcio e tifo allo stadio abbinando oculatezza nei bilanci e sano spirito di ambizione. La D è arrivata dopo un po’ ma con che cavalcata, la C è stata consolidata: Gatti dopo Garilli, entrambi incominciano per G, coincidenze che incidono, entrambi con la volontà di accompagnare per mano una squadra dai colori bellissimi e gloriosi per tornare in alto.

La situazione bollente del caso Cacia, la pace dopo le più disparate situazioni immaginate dai tifosi fomentando preoccupazione per il Piace, ripresosi in classifica ma chiuso in un limbo inatteso di tensione.

Gli incontri con i tifosi dello zoccolo duro, le dichiarazioni sui social e tanto altro forse hanno fatto scattare l’inizio del cambiamento.

Comunque sia la famiglia Gatti va ringraziata ampiamente, pur con i loro errori di valutazione (ma anche di crescita), per averci ridato il calcio professionistico. Ora arriveranno nuovi giorni di vittorie, pareggi e speriamo pochissime sconfitte sul campo, ma soprattutto, ci auguriamo, nuovi aiuti a questo Piace. Noi ci siamo.

IL BORSINO BIANCOROSSO:

Non ci sono top o flop oggi.

Solo la considerazione che fino ad ora c’è stato un autentico tsunami biancorosso e non ci riferiamo solamente al momento delle dimissioni del nostro Presidente, quanto a tutto quello che c’è stato attorno prima e dopo il 30 settembre alle ore 20 e 15.

Si è detto tanto, si è sentito tanto sui social, sui forum, per strada, allo stadio. Tutto questo ha messo a dura prova il nostro cuore biancorosso, pensavamo che gli infarti di sette anni fa fossero superati, ma qui ogni volta si deve accedere al defibrillatore per dare due tre scosse necessarie a continuare.

Speriamo veramente che ora si ricominci a parlare di schemi, giocate e risultati sportivi, che si accantoni quello che è successo pensando anche in modo un filo più ottimistico. C’è un campionato da giocare, c’è una squadra che finalmente ha cominciato a giocare e bene perché ha trovato un assestamento in campo e una compattezza da uomini veri.

Riportiamo allo stadio sciarpe, pezze, e soprattutto entusiasmo.

Il Piace, in tutti i suoi elementi, ha bisogno di serenità.

Alla prossima, cuori biancorossi.