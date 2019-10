Concede il bis la Teco Corte Auto di tennistavolo, che dopo il successo ottenuto a Cagliari nella prima giornata del campionato di A1 replica anche all’esordio casalingo affondando la corazzata Bagnolese.

Al palazzetto dello sport di Cortemaggiore finisce con un netto 4-0 per le magiostrine, che hanno smorzato l’entusiasmo della formazione mantovana, quest’anno costruita per puntare al titolo. Pronti, via e fin dalle prime battute si capisce che sarà un gran pomeriggio per il Corte: prima la russa Sabitova è superlativa contro Tjan Jing, poi la stellina Barani contro ogni pronostico stende la belga Degraef; Ruta Paskauskiene non sbaglia davanti a Chernova, quindi è ancora Sabitova a concludere il pomeriggio stellare della Teco Corte Auto superando Degraef e mettendo la parola fine alla contesa.

Foto 2 di 2



Decisamente un bel regalo di compleanno per il trentennale della società magiostrina, festeggiato poche ore prima davanti alle autorità civili, sportive e religiose, agli sponsor, e a tanti cittadini di Cortemaggiore: insomma, festa e successo dentro e fuori dal campo.

I Tabellini

SABITOVA-TJIAN JING 3-0 11-3/ 11-4/11-5

BARANI-DEGRAEF 3-0 11-9 / 11-8/11-9

PASKAUSKIENE-CHERNOVA 3-1 9-11/11-9/11-1/11-7

SABITOVA-DEGRAEF 3-1 11-3/13-11/4-11/11-2