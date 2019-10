Elezioni Umbria, Rancan (Lega) “Il paese reale vince contro il palazzo”

“Dall’Umbria giunge un segnale inequivocabile: il paese reale vince contro il palazzo”.

Commenta così il successo della coalizione di centrodestra alle elezioni regionali umbre Matteo Rancan, consigliere della Lega in Regione. “Invito i piacentini che sognano un’Emilia-Romagna libera – dichiara – a segnare sul calendario la data del 26 gennaio. Fra novanta giorni, infatti, arriverà anche per noi il momento di far sentire la nostra voce e consegnare l’amministrazione ad una presidentessa che agirà per il bene dei cittadini: Lucia Borgonzoni”.

“Un grande in bocca al lupo alla nostra neo governatrice Donatella Tesei e complimenti al popolo umbro per la scelta di cambiare con un voto massiccio per la Lega e il centrodestra”.