Raduno del Secondo Raggruppamento alpini, è iniziata con la sfilata e con l’omaggio ai caduti la prima giornata della manifestazione delle penne nere a Piacenza.

Dalle 15 circa di sabato 19 ottobre è iniziato l’“ammassamento” degli alpini provenienti da Lombardia ed Emilia Romagna in via Maculani, lungo le mura, a cui è seguito il corteo di circa 600 persone fino in piazza Cavalli, dove è stata deposta una corona al monumento dei Caduti.

L’apertura della manifestazione – che vivrà domenica mattina il suo momento clou con la sfilata di tutte le sezioni – è improntata alla memoria e al rispetto del cerimoniale. Nei video e nelle gallerie fotografiche i momenti principali del raduno.

Ad accogliere il corteo alcune centinaia di piacentini che si sono raccolti in piazza Cavalli.

Sebastiano Favero, presidente nazionale dell’Ana (Associazione Nazionale Alpini) dice: “Siamo pronti e Piacenza è pronta, l’accoglienza è stata eccezionale, c’è l’entusiasmo giusto e speriamo anche nel tempo, ma per gli alpini non c’è problema perchè siamo insolubili anche all’acqua.

I momenti come questi sono per riaffermare i nostri valori, faremo l’alzabandiera, rendendo onore ai caduti, perchè un paese che non ha memoria è destinato a morire e saremo qui insieme alla popolazione piacentina, saranno due giorni intensi tra alpini e Piacenza da ricordare”.

E il presidente degli alpini piacentini Maurizio Lupi aggiunge: “La prima giornata è molto significativa con la commemorazione dei caduti, la parte ufficiale prima della grande festa quando regnerà l’allegria e la goliardia, una manifestazione che in tanti piacentini rievoca l’adunata nazionale del 2013”.

Alle 17 è in programma la Santa Messa in Duomo, mentre alle 21, nel salone di palazzo Gotico, si terrà il concerto della Fanfara Brigata Alpina Taurinense. In piazza Cavalli, dalle 22 e 30 invece, concerto e carosello fanfare – piazza Cavalli per tutti.

Nella mattinata si è svolta a Montale la cerimonia per ricordare il 25esimo anniversario della scomparsa di don “Vittorione”.

Nel giardino pubblico intitolato a don Vittorio Pastori insieme agli Apini di Varese e Piacenza, il sindaco Patriza Barbieri ha piantato una quercia per ricordare l’opera solidale e umanitaria svolta dal fondatore di “Africa Mission-Cooperation and Development”.

Nel video gli alpini durante i preparativi.

In piazza Cavalli i preparativi per accogliere le penne nere.