Esordio amaro per l’Assigeco, Mantova espugna il PalaBanca

ESORDIO AMARO PER L’ASSIGECO PIACENZA: MANTOVA ESPUGNA IL PALABANCA 66-81

Debutto amaro per l’UCC Assigeco Piacenza nella prima giornata del girone est di Serie A2 Old Wild West. La squadra di coach Gabriele Ceccarelli si è arresa al cospetto della Pompea Mantova, che si è imposta con il punteggio di 81-66 grazie ai 20 punti di un immarcabile Rotney Clark. Doppia doppia anche per Kenny Lawson, mentre all’Assigeco non sono bastati i 19 punti di Marco Santiangeli.

LA CRONACA – Una partita caratterizzata dalle pessime percentuali al tiro dei biancorossoblu, specie dall’arco dei tre punti con un 7/25 che ha sicuramente condizionato tutta la gara dell’Assigeco, che nonostante un paio di ottime fiammate non è mai riuscita a riaprire definitivamente la partita. Tra le note negative anche l’infortunio occorso ad Andy Ogide, uscito malconcio da un impatto fortuito con Ferrara e rientrato solo in panchina con una vistosa fasciatura con ghiaccio sul ginocchio. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Inizio contratto da parte dell’Assigeco che ha sofferto le iniziative di Clark e Ghersetti, ma che è riuscita a riportarsi sul 19-22 grazie ad un semigancio di Ogide. A quel punto, però, gli ospiti hanno cominciato a premere sull’acceleratore e con un parziale di 21-4 hanno piazzato il primo allungo. Al rientro dall’intervallo lungo l’Assigeco ha la faccia giusta e rientra con un paio di lampi di Santiangeli sul 36-44. Poi però l’infortunio di Ogide ha sicuramente condizionato il match, con Mantova che è riuscita a piazzare un altro parziale di 17-3 che è risultato questa volta decisivo ai fini del risultato finale.

MOMENTO CHIAVE – Il parziale devastante di 21-4 con cui la Pompea nel secondo quarto, dopo il -3 firmato Andy Ogide, ha allungato sull’Assigeco senza che questa potesse riuscire a recuperare

PROTAGONISTI BIANCOROSSOBLU – Unico in doppia cifra per i biancorossoblu Marco Santiangeli, che bagna il suo esordio con 19 punti a cui aggiunge 6 rimbalzi e 2 assist. Positiva la prova anche di un assoluto debuttante come Eugenio Rota, che è l’ultimo dei suoi ad alzare bandiera bianca chiudendo con 8 punti e 2 palloni recuperati

CURIOSITA’ STATISTICHE – Serata da dimenticare al tiro per l’Assigeco Piacenza che chiude con il 36% da 2 (13-36) e solo il 25% da tre (7-25). Discreta la prova a rimbalzo, con 39 palloni recuperati sotto il ferro, di cui ben 14 offensivi. Buona la percentuale ai liberi (19-26, il 73%) mentre è negativo il rapporto assist/palle perse (12-15). Mantova, nonostante la magra serata al tiro da fuori, conclude all’interno dell’area con il 53%, raccogliendo 42 rimbalzi. Da sottolineare la prova di Clarke che oltre ai 20 punti finali fornisce anche 8 assist.

PROSSIMA AVVERSARIA – XL Extralight Montegranaro, domenica 13 Ottobre, alle ore 18, al PalaSavelli di Porto San Giorgio.

ASSIGECO PIACENZA-POMPEA MANTOVA 66-81

(15-22, 10-21, 20-18, 21-20)

Piacenza: Montanari ne, Ferguson 11, Ogide 9, Molinaro 1, Rota 8, Gasparin 7, Piccoli 3, Ihedioha 8, Turini, Santiangeli 19, Cremaschi ne, Jelic ne. All. Ceccarelli

Mantova: Sarto 8, Colussa ne, Poggi 1, Raspino 9, Visconti 6, Ferrara 8, Vigori ne, Ghersetti 15, Maspero, Epifani ne, Clarke 20, Lawson 14. All. Finelli

