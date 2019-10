Espulso e accompagnato alla frontiera, rientra a Piacenza: arrestato

E’ stato arrestato perché a Piacenza non doveva esserci.

Nella serata di sabato 12 ottobre, in zona piazzale Roma, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Piacenza, impegnati in un servizio di osservazione in borghese, hanno fermato e controllato un 34enne nato in Albania, pregiudicato.

I militari hanno contestato all’uomo la violazione la normativa sull’immigrazione e in particolare il divieto di rientro in Italia. Il 34enne era già conosciuto dagli uomini della Sezione Operativa, che nel settembre del 2018 lo avevano arrestato per detenzione ai fini di spaccio di circa 60 grammi di cocaina. Per questo reato era stato condannato a più di un anno di reclusione.

Destinatario di decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dalla Questura di Piacenza, il 28 marzo di quest’anno era stato accompagnato alla frontiera aerea di “Milano Malpensa” ed espulso dallo Stato Italiano con divieto di farvi ritorno non prima di 5 anni. Come appurato dai militari della Compagnia di Piacenza, il 20 settembre scorso era però rientrato in Italia attraverso il Belgio tornando nuovamente a Piacenza, dove era stato ospitato da un suo amico.

Aveva inoltre speso circa 2mila euro per procurarsi un passaporto apparentemente rilasciato dalla autorità albanesi con delle false generalità. Il documento è stato sequestrato per compiere le necessarie verifiche e accertarne la falsità.

L’uomo è stato condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma di via Beverora in attesa del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Piacenza.