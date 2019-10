Famiglia intossicata dal monossido. Tre persone in camera iperbarica a Fidenza

Famiglia intossicata dal monossido di carbonio in via Martiri della Resistenza a Piacenza, nella serata del 22 ottobre.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Rossa e la Pubblica Croce Bianca.

La famiglia, mamma e papà e due bimbi, è rimasta intossicata probabilmente dal monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia.

Non appena gli operatori della Croce Rossa sono giunti nell’abitazione hanno trovato i bimbi, un maschietto di 7 anni e una bambina di 11, assopiti, mentre il papà accusava un forte mal di testa.

I soccorritori a loro volta hanno iniziato ad avvertire bruciore agli occhi e gola secca e hanno quindi immediatamente aperto tutte le finestre e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, i quali hanno rilevato la presenza, all’interno dell’appartamento, di una forte concentrazione di monossido di carbonio.

Solo la madre non mostrava segni di intossicazione, ed ha accompagnato in ambulanza i due figli sino al pronto soccorso cittadino dai soccorritori della CRI, mentre il papà è stato trasportato dall’ambulanza dell’Anpas giunta sul posto in supporto.

Dopo la visita medica, alle 23:30 i 3 intossicati sono stati trasportati da un’altra ambulanza della Croce Rossa di Piacenza all’ospedale di Fidenza per essere sottoposti al trattamento di ossigenoterapia iperbarica (OTI), anche se le loro condizioni non sono gravi.