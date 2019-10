“Fare casa non a caso”, rinviato il secondo incontro al Samaritano

“Fare casa non a caso”, rinviato il secondo incontro del ciclo di appuntamenti promosso dalla Fondazione Pia Pozzoli – Dopo di Noi e Anffas per promuovere l’emancipazione abitativa di persone adulte con disabilità.

L’incontro era in programma il 18 ottobre al centro Il Samaritano. A breve sarà comunicata la nuova data.

“Fare casa non a casa” è incentrato sulle prospettive e strumenti di co-progettazione per promuovere l’emancipazione familiare e abitativa delle persone adulte con disabilità alla luce del dettato normativo della Legge 112/2016.

Il relatore è Marco Bollani di Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale).

Gli altri appuntamenti già fissati sono in programma il 15 e 29 novembre al centro Il Samaritano, in via Giordani 14, dalle 10 alle 12 e 30.