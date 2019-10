Ferguson ancora decisivo nel finale, l’Assigeco espugna Imola (85-87)

Nella gara d’esordio di Mike Hall (17 punti e 7 rimbalzi) l’Assigeco espugna Imola grazie ad un canestro a 2” e un decimo dalla fine di Jazzmarr Ferguson e conquista il secondo successo stagionale. Una partita che l’Assigeco Piacenza ha saputo conquistare grazie ad una grande determinazione e rimanendo sempre attaccata fino agli episodi che si sono poi rivelati decisivi ai fini del risultato.

LA CRONACA – L’inizio è da incubo per l’Assigeco, con Imola, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, che vola sull’8-1 grazie a un concreto Tony Morse. Piacenza però comincia a spingere sull’acceleratore e piazza un break di 17-4 che le consente di allungare nel primo quarto. Da questo momento in poi regna l’equilibrio con Bowers (24 per lui alla fine) e Hall a rispondersi a suon di canestri, ma con un Ferguson indemoniato, soprattutto nei momenti chiave del match.

L’ultimo quarto non è per deboli di cuore: Bowers cerca di far sua la partita segnando 9 punti di fila, ma Ferguson non ci sta: prima perde un pallone che rischia di essere sanguinoso, poi scippa il pallone sul fronte opposto a Masciadri che sembrava destinato ad un facile appoggio. Con 26” sul cronometro e il punteggio in perfetta parità a quota 85, Jazz si prende il tempo necessario per ubriacare la difesa imolese ed appoggiare al vetro due punti preziosi. L’Andrea Costa prova il tiro della disperazione, ma la tripla di Fultz scheggia appena il ferro.

MOMENTO CHIAVE – L’ultimo minuto della partita con Ferguson indiscusso protagonista di un recupero fondamentale e del lay-up della vittoria a 2” e un decimo dalla sirena finale.

PROTAGONISTI BIANCOROSSOBLU – Jazzmarr Ferguson chiude con 18 punti all’attivo e con il canestro che regala all’Assigeco la seconda vittoria in stagione. Ottimo il supporto di Santiangeli che chiude con 15 e 7 falli subiti e super l’esordio di Mike Hall che chiude con 17 punti e 7 rimbalzi in 30’.

CURIOSITA’ STATISTICHE – Ottimo il 20/33 da due punti con cui l’Assigeco conclude la partita di Imola: Santiangeli, Gasparin e Piccoli chiudono con un 9/10 collettivo da leccarsi i baffi. 29 i rimbalzi conquistati dall’Assigeco contro i 33 di Imola: Hall il migliore con 7, mentre capitan Ihedioha chiude a 5.

PROSSIMA AVVERSARIA – OraSì Ravenna nel turno infrasettimanale che si disputerà al PalaBanca mercoledì 30 ottobre alle 20.45.

LE NATURELLE IMOLA- ASSIGECO PIACENZA 85-87 (24-22, 23-27, 17-16, 21-22)

Imola: Fultz 2, Bowers 24, Masciadri 14, Baldasso 4, Morse 21, Ingrosso 2, Valentini 6, Taflaj 12, Ivanaj, Calvi ne, Alberti ne. All. Di Paolantonio

Piacenza: Montanari ne, Ferguson 18, Molinaro 6, Rota 1, Gasparin 9, Piccoli 10, Ihedioha 7, Turini 4, Santiangeli 15, Hall 17. All. Ceccarelli

Foto: Marco Isola