Fermato con 50 grammi di hashish, 24enne denunciato

Nascondeva nei pantaloni 50 grammi di hashish: 24enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Il giovane, un pregiudicato originario dell’Albania e residente a Bologna, è stato fermato e controllato – nel pomeriggio del 29 ottobre – da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Rivergaro a Quarto di Gossolengo mentre era in macchina in compagna di un coetaneo, anche lui nato in Albania ma residente a Piacenza.

Aveva nelle mutande circa 50 grammi di hashish: i militari di Rivergaro hanno quindi immediatamente sequestrato la sostanza stupefacente e denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza il giovane per detenzione ai fini di spaccio di droga.