Festa della Zucca, ospiti Salvini e la candidata Borgonzoni

Matteo Salvini e la candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna Lucia Borgonzoni sono gli ospiti d’onore della Festa nazionale della zucca in programma nella serata di giovedì 31 ottobre al Ginger Dance a Ziano (Piacenza).

“Nonostante il periodo d’intensa stagione politica l’evento rimane una festa non una vetrina elettorale – ha ribadito durante la conferenza stampa di presentazione il commissario provinciale del Carroccio Corrado Pozzi -. Sarà l’occasione per i sostenitori e per gli amministratori della Lega di festeggiare, con piatti della nostra tradizione enogastronomica, prima di tutto, la vittoria in Umbria e poi per constatare l’unità e la perseveranza del partito”.

Presente all’incontro con i giornalisti anche il senatore Pietro Pisani che ha commentato la schiacciante vittoria della Lega nelle elezioni regionali in Umbria. “Siamo contentissimi del risultato anche perché dimostra l’incapacità del governo giallorosso e l’insuccesso della sciagurata e innaturale alleanza tra PD e Movimento 5 stelle – ha dichiarato Pisani -. Gli italiani non meritano un governo del genere. Il Paese ha bisogno di chiarezza, di pragmaticità e di sicurezza e non giochi di palazzo”.

Per chi volesse prenotare un tavolo alla festa della zucca può contattare il Ginger Dance allo 0523862995