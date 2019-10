Festa per l’Avis Comunale di Piacenza, premiati 310 donatori

Una domenica di festa per Avis Comunale di Piacenza che il 13 ottobre ha festeggiato nel Salone degli Arazzi della Galleria Alberoni il 65° di fondazione premiando 310 donatori. Presenti ai festeggiamenti, autorità civili e militari; per il Comune di Piacenza, l’Assessore Paolo Mancioppi, tra i donatori premiati.

Nella relazione di apertura il Presidente Giovanni Villa ha parlato di numeri positivi, sottolineando però come vi sia sempre bisogno di nuovi donatori. L’appello in particolare è rivolto ai giovani, per avvicinarli ad Avis e al mondo del dono. Il Dottor Francesco Romeo, responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Piacenza ha invece rimarcato “l’importanza della donazione di plasma, poiché dal plasma che viene donato si ricavano farmaci salva vita ad uso ospedaliero”.

Significativi gli interventi di Maruska Fusini ,Consigliere Avis Nazionale, Leonardo Fascia, Presidente Avis Provinciale e di Maurizio Pirazzoli Presidente Avis Regionale che per la prima volta ha partecipato alla festa cittadina.