Dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta su Piacenza tra domenica e lunedì, è previsto un temporaneo e parziale miglioramento nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre.

Come riportano gli esperti di 3B Meteo, infatti, con il passare delle ore l’alta pressione in Italia tenderà a rinforzarsi e riuscirà ad estendersi verso ovest indebolendo la perturbazione.

Nel dettaglio, martedì a Piacenza al mattino è previsto in pianura nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio in pianura nuvoloso, sui rilievi cielo velato per nubi alte; dalla sera in pianura nuvoloso con banchi di nebbia, sui rilievi sereno.

Temperature minime del mattino comprese tra 11 °C sui rilievi e 17 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 16 °C sui rilievi e 20 °C in pianura.

Mercoledì al mattino in pianura nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno; nel pomeriggio in pianura nuvoloso, sui rilievi cielo velato per nubi alte; dalla sera in pianura nuvoloso con banchi di nebbia, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità.

Temperature minime del mattino comprese tra 10 °C sui rilievi e 15 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 16 °C sui rilievi e 21 °C in pianura.