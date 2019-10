Fiorenzuola Bees: attacco al Castello per iniziare novembre nel migliore dei modi

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 approccia il mese di novembre con la trasferta ostica di Castel San Pietro Terme, in programma sabato 2 novembre alle ore 21. Lo fa andando ospite di Olimpia Castello 2010, una delle vere e proprie rivelazioni del Campionato Serie C Gold Emilia Romagna.

La squadra di coach Serio arriva all’incontro al termine della settimana che ha seguito la prima sconfitta stagionale sul campo di Virtus Spes Vis Imola, al termine di un filotto da ben 4 vittorie consecutive che l’hanno lanciata nei piani alti della graduatoria. Proprio nello scorso weekend, Olimpia Castello 2010 ha perso la leadership della graduatoria a discapito di Fiorenzuola Bees, che ha invece inanellato la quinta vittoria consecutiva e si è portata in testa a quota 10 punti e a punteggio pieno.

Un inizio, quello della squadra di coach Galetti, che ha reso agli occhi di tutti le effettive intenzioni dei gialloblu, quelle di voler contendere fino in fondo le primissime posizioni nel girone emiliano-romagnolo di Serie C. Una squadra, quella capitanata da Ivan Sichel (15 i punti per lui nell’ultima sfida), che tuttavia mostra ancora ampi margini di crescita. Nell’ultima sfida contro LG Competition Castelnuovo Monti, dove Maggiotto con 18 punti e Livelli con 17 hanno guidato da primi violini l’attacco gialloblu, si sono viste le tante luci di Fiorenzuola abbinate a qualche ombra, con qualche passaggio a vuoto oggetto di focus importante durante questa settimana di lavoro.

Fiorenzuola vede il miglior attacco del campionato con ben 92,2 punti a partita. Una statistica veramente impressionante, già se rapportata a quella del secondo miglior attacco, quello di Basket 2000 Reggio Emilia (78,8 punti a partita), ma vede le maglie difensive ancora un pò aperte, con la penultima difesa in rapporto ai punti concessi agli avversari. Naturale, logica conseguenza di una squadra che vuole partite ad un numero di possessi molto elevato e che è ancora in costruzione.

La trasferta contro Olimpia Castello 2010 vedrà diverse insidie per i gialloblu; i padroni di casa in estate hanno costruito una squadra arcigna, composta da tanti giocatori di categoria tra cui Magagnoli, Ranocchi e Procaccio. Castello vede una media di 75,2 punti a partita nella metà campo offensiva, con 71 punti di media concessi. Una squadra che dell’equilibrio e della coralità ha fatto il proprio marchio di fabbrica in questo inizio stagione.

Per Fiorenzuola la possibilità di continuare un inizio di campionato da stropicciarsi gli occhi. Un’occasione davvero da non perdere in questo inizio di novembre.