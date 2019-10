“Forti senza violenza”, workshop e performance per 150 studenti con Gen Rosso

Il Gen Rosso International Performing Arts Group torna a Piacenza dopo l’incontro con la città ospitato all’Università Cattolica il 26 febbraio scorso, in occasione del ventennale conferimento della Laurea Honoris Causa in Economia a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolarini, di cui il Gen Rosso è espressione musicale.

In questa nuova occasione, ha coinvolto 6 istituti superiori della città (Licei “Colombini” e “Gioia” e Istituti “Cassinari-Tramello”, “Marconi”, “Raineri-Marcora” e “Romagnosi-Casali”), nel progetto educativo “Forti senza violenza”, volto a contrastare la cultura della violenza e del bullismo nell’ambito scolastico, e del Cyberbullismo.

150 studenti degli Istituti aderenti parteciperanno dall’8 all’10 ottobre a diversi workshops di danza, musica e comunicazione guidati dagli artisti del Gen Rosso per preparare una performance per i propri compagni: un grande concerto di canzoni, musiche, coreografie, video-scene, ispirate ai temi proposti dal progetto, che raggiungerà circa 2000 allievi delle Scuole Superiori di Piacenza.

Per incontrare il più possibile tutto il pubblico piacentino e i genitori degli studenti, il Gen Rosso si esibirà l’11 ottobre alla sera al Municipale con una data del suo “Life” Tour, durante il quale sarà valorizzato anche il lavoro degli studenti.

Forti senza Violenza – Presentazione del progetto.

Il Gen Rosso ha una consolidata esperienza in tutto il mondo nel proporre valori fondamentali per la crescita umana e sociale attraverso varie attività ed espressioni artistiche.

E’ in grado di orientare la propria progettualità creativa in relazione ai bisogni e ai disagi di persone di tutte le età, cultura e credo religioso nei più vari contesti sociali. In particolare, ha realizzato numerosi progetti educativi “per e con” gli studenti.

(vedi www.genrosso.com)

A Piacenza:

Forti senza violenza è un progetto educativo che combina insieme arte e istruzione e che affronta i seguenti temi:

 praticare la “non violenza” come scelta di vita e superare la spinta al bullismo

 aiutare i giovani ad un maggior protagonismo personale e collettivo

 proporre una via di uscita serena e non conflittuale per il superamento della solitudine

 offrire “mission” che accrescano la motivazione ad impegnarsi

 testimoniare che esiste ed è attivo un mondo di adulti che guardano alle future generazioni

 orientare al dialogo interreligioso nei contesti sociali odierni ove convivono diverse culture e tradizioni

 orientare alla giustizia e alla fraternità come valori fondamentali della vita sociale

 sperimentare che la cultura e l’istruzione sono elementi indispensabili all’armoniosa crescita comunitaria

 integrare persone svantaggiate come modalità attuativa della fraternità e fondamento di una vera socialità

 fruire dei moderni mezzi di comunicazione (internet, cellulare ecc.) come utili strumenti di dialogo e non come motivo di isolamento.

L’Italia rappresenta un’area geografica e strategica per l’Europa e per tutti i paesi dell’area mediterranea, un territorio crogiuolo di diverse culture e religioni. Abbiamo bisogno di essere preparati in modo adeguato alle nuove sfide del presente.

Dostoevskij affermava: “La bellezza salverà il mondo”. Il progetto basa la sua azione sull’arte come strumento di bellezza e armonia e offre una grande opportunità attraverso workshop, prove e spettacoli artistici di coinvolgere migliaia di giovani di diversa fede e origine. Attraverso tale iniziativa si favorisce l’interazione nel rispetto e

nell’apprezzamento reciproco con la valorizzazione dei talenti di ognuno, altrui come dei propri. Con i suoi progetti in tutto il mondo il Gen Rosso – International Performing Arts Group lancia messaggi positivi attraverso canzoni, musica, luci, immagini e coreografie.

Nel corso di questi ultimi anni abbiamo sperimentato che simili iniziative hanno prodotto l’effetto di superare molti contrasti tra i giovani, arginare il bullismo e recuperare i rapporti famigliari.

Il pubblico può assistere allo spettacolo eseguito sul palco con uno sfondo dinamico di espressioni vocali multilingue e video-snap di persone di tutto il mondo. I suoni decisivi e coinvolgenti costituiscono un deciso richiamo a comunicare e condividere. Sono ritmi e canzoni in cui la cultura, le aspirazioni e le emozioni diventano per tutti una bussola diretta a un mondo in cammino verso l’unità.

I laboratori artistici, interattivi e dinamici, rappresentano una parte strategica dell’attività del Gen Rosso: un’occasione originale di crescere insieme a persone di culture e età diverse in arti performative come canto, danza, musica, percussioni, documentazione, etc., momenti importanti e indimenticabili che favoriscono fortemente la reciproca conoscenza e stima fra i partecipanti.

In una originale combinazione di ARTE & EDUCAZIONE e nella sua dinamica e versatilità, il progetto, segue una metodologia di “formazione sul campo” con 150 giovani di vari indirizzi educativi come: scuola media, scuola superiore, università.

Il Gen Rosso organizza e conduce tre giorni di workshop in diverse espressioni artistiche come: HipHop Dance, Broadway Dance, Party Dance, Choral Singing, Percussioni e Comunicazione e prepara lo SHOW finale con relative prove di palco. Il progetto base prevede una restituizione al mattino riservata agli studenti e uno spettacolo alla sera per il pubblico.

I giovani diventano così “Protagonisti e Moltiplicatori” di messaggi urgenti e vitali rivolti all’intero territorio: rapporti pacifici tra razze e religioni diverse, pace, unità, perdono, solidarietà reciproca, fratellanza universale, superamento di possibili barriere come l’età, la classe sociale, le espressioni linguistiche e le tradizioni culturali. I giovani coinvolti sperimentano una nuova visione del mondo: l’umanità come una sola, grande famiglia.

Lo spettacolo finale

Lo spettacolo finale consiste in un grande Concerto di canzoni, musiche, coreografie, video-scene, ispirate ai temi proposti dal progetto. In alcune scene i 150 giovani partecipanti ai workshop appariranno sul palco insieme al Gen Rosso per eseguire performance artistiche.