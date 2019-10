Fratelli d’Italia, sabato 5 ottobre raccolta firme anche a Piacenza per dire NoIusSoli

Fratelli d’Italia presenta anche a Piacenza la raccolta firme contro la legge Boldrini e la cittadinanza facile.

L’iniziativa nazionale, presentata giovedì da Giorgia Meloni in piazza Montecitorio a Roma, prevede la raccolta delle firme in tutte le città italiane per dire NoIusSoli.

L’appuntamento a Piacenza, dove sarà possibile firmare, è previsto per sabato 5 ottobre, domani, presso i portici INA (Piazza Cavalli angolo piazzetta San Francesco) a partire dalle ore 15.

Saranno presenti gli amministratori ed i dirigenti piacentini di Fratelli d’Italia. E’ possibile firmare anche online tramite il sito www.fratelli-italia.it.

“La battaglia contro questa scellerata iniziativa legislativa – scrive il coordinamento provinciale del partito – è soltanto all’inizio”.