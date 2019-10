Frontale tra due auto a Marsaglia, tre feriti. Grave un 88enne

Grave incidente nelle prima mattinata di mercoledì 30 ottobre a Marsaglia (Piacenza).

Poco prima delle 9, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri nel nucleo Radiomobile di Bobbio, due autovetture, una Toyota Yaris e una Fiat Panda 4×4, sono andate a scontrarsi frontalmente sulla curva a gomito che precede, di circa un chilometro, l’abitato di Marsaglia sulla strada statale 45.

A rimanere feriti sia i due coniugi di circa 70 anni che erano a bordo della Yaris – trasportati al pronto soccorso di Bobbio in condizioni non gravi, dall’ambulanza della Pubblica Sant’Agata di Rivergaro – sia il conducente della Panda, un 88enne, che ha riportato un trauma cranico, e che è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 in servizio sull’ambulanza infermieristica dell’ospedale di Bobbio.

È stato quindi condotto direttamente al pronto soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, dove al momento si trova ricoverato in gravi condizioni.

Non è escluso che nelle prossime ore possa essere disposto il suo trasferimento all’Ospedale Maggiore di Parma.

Il tratto di strada, teatro del sinistro, è rimasto chiuso al traffico il tempo necessario alle operazioni di soccorso fino alla rimozione dei mezzi incidentati.