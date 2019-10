Fungaiolo scomparso in alta Val d’Aveto, ricerche in corso

Anche il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna è alla ricerca di un uomo cinquantenne, residente in provincia di Piacenza, che dalla sera di domenica 20 ottobre risulta disperso in territorio ligure, in alta Val d’Aveto.

L’uomo si era addentrato nei boschi in località Passo della Fregarola, non distante dalla località di Cabanne, comune di Rezzoaglio, nella Città Metropolitana di Genova. I tecnici del Soccorso Alpino piacentino, Stazione Monte Alfeo, sono in azione dalla scorsa notte, affiancando i colleghi liguri, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Protezione Civile.

A complicare le operazioni di ricerca è il meteo, che con forti piogge e visibilità ridotta non agevola il compito di ricerca su un terreno particolarmente impervio.