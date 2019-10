Futura risponde a Galvani “Disabili esonerati dal pagare parcheggio in ospedale”

Loris Vittori, direttore della cooperativa Futura che gestisce il parcheggio dell’ospedale di Piacenza, risponde a Bruno Galvani di Anmil, relativamente alla cassa del parcheggio in funzione presso il nosocomio cittadino.

Grazie ad un innovativo software, dice Vittori, i disabili sono già esonerati dall’obbligo di recarsi fisicamente presso la cassa per ottenere di sostare gratuitamente.

Ecco di seguito la sua lettera per esteso.

Come Direttore di Futura soc. coop. soc rispondo alla lettera da voi pubblicata in merito alle presunte barriere architettoniche nei pressi della cassa parcheggio ospedale di Piacenza.

È doveroso da parte mia precisare che la cassa parcheggio è di proprietà di Futura cooperativa sociale da noi ideata e posizionata se ci fosse un difetto di qualsiasi tipo di certo non va imputato alla dirigenza Ausl che invece già in fase di gara d’appalto si era espressa con vincoli molto precisi e tutti a favore dei disabili e delle persone più deboli.

Ne cito solo alcuni come il personale impiegato alla cassa dovesse essere almeno il 50% disabile oppure come da contratto fosse obbligatorio prevedere posti riservati e ingresso assolutamente gratuito a tutti i portatori di handicap in possesso del regolare tesserino.

Inoltre mi sento di ribadire con forza che Futura si è impegnata molto per agevolare i portatori di handicap investendo in un software apposito che permette all’utenza disabile di entrare sostare ed uscire in qualsiasi momento senza passare dalla cassa e senza perdere tempo il tutto avviene in modo assolutamente gratuito per gli aventi diritto.

Non avendo più in nessun modo bisogno di recarsi alla cassa l’utenza disabile viene esonerata dal fare la fila e dal attraversare inutilmente il parcheggio, per tutti questi motivi non abbiamo ritenuto necessario fare ulteriori interventi nei pressi della cassa per rimuovere eventuali barriere architettoniche, in virtù del fatto che non fosse necessario recarsi alla cassa da parte dei portatori di handicap.

Futura è una cooperativa sociale che si occupa di reinserimento lavorativo di persone svantaggiate molti disabili sono in servizio regolarmente assunti da Futura, la nostra mission è senza dubbio incentrata sulla disabilità.

Riteniamo quindi di poter garantire al Signor Bruno Galvani sensibilità ed interesse ad una collaborazione al fine di rimuovere qualsiasi barriera in modo che nessuno si debba sentire invisibile o umiliato.

Scriverò personalmente al Signor Galvani scusandomi se ritiene di aver subito un umiliazione, contestando però il fatto che in nessun modo l’utenza disabile è tenuta a recarsi alla cassa perché non necessità di nessuna convalida del ticket da usare in uscita.

Questo sistema elettronico, in funzione da circa 8 mesi e mai esistito prima, è stato ben accettato da tutti gli utenti interessati che anno espresso il loro apprezzamento ringraziando più volte gli operatori di Futura.

In nessun modo si può scambiare una miglioria effettiva in un disagio ne’ tantomeno una barriera architettonica.

Equivoci ed accuse senza entrare nel merito delle questioni rischiano di vanificare il lavoro di parecchie persone che in questi anni si sono distinte nel portare innovazioni e migliorie tutte al fine di agevolare gli utenti di tutte le categorie.

Loris Vittori

Direttore

Futura soc.coop.soc.