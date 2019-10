Futuro in Salute, sabato uno stand con le poesie dialettali

Sabato 5 ottobre anche l’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza parteciperà alle iniziative di “Futuro in salute” sul Pubblico Passeggio.

Nell’ambito della manifestazione, organizzata da Ausl in collaborazione con numerose realtà del territorio, sarà infatti presente uno stand presso il quale, alle 15.30, si darà spazio alla rassegna di poesie dialettali – contemporanee e del passato – intitolata “Ridiamo insieme”, i cui protagonisti saranno i cittadini che partecipano abitualmente alle iniziative rivolte alla terza età.

Per l’intera giornata, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, lo staff dell’Ufficio comunale dedicato alle persone anziane sarà a disposizione per fornire informazioni e distribuire gli opuscoli illustrativi dei corsi di attività motoria, nonché il programma delle visite guidate e degli incontri dedicati alla promozione della salute in calendario nel mese di ottobre.