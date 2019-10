Gas Sales, al Palabanca il derby con Modena (0-2) DIRETTA

GAS SALES PIACENZA – LEO SHOES MODENA (0-2)

Segui la diretta su Rai Sport

I parziali aggiornati sul sito Legavolley

Dopo l’esordio in trasferta in casa dei Campioni d’Italia di Civitanova, per la Gas Sales Piacenza è tempo di esordire anche davanti al proprio pubblico del Palabanca: gli uomini di mister Gardini, infatti, sono impegnati nella questa seconda giornata di campionato SuperLega Credem Banca nella sfida contro la Leo Shoes Modena di Ivan Zaytsev e compagni.

Il primo set vede primeggiare gli ospiti, che raggiungono e battono i padroni di casa al tie break (parziale 24 -26). La Gas Sales spreca il vantaggio tenuto per gran parte del primo set, dove si allunga di 4 punti su Modena. A fare la differenza una maggiore efficacia nella battuta da parte dei ragazzi di mister Giani.

Il secondo set vede la Gas Sales partire in affanno, cercando una rimonta che alla fine vede primeggiare Modena (parziale 21 – 25). Ai biancorossi serve forse un po’ di grinta in più, per giocarsela fino alla fine senza lasciarsi scoraggiare dalla corazzata emiliana.

PRECEDENTI: non esistono confronti diretti tra questi due Club

EX: Dick Kooy a Modena dal 2009 al 2012 (fino al 21/11/12).

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Alessandro Fei – 10 attacchi vincenti ai 6000 (Gas Sales Piacenza); Micah Christenson – 3 battute vincenti alle 100 e – 2 muri vincenti ai 100 (Leo Shoes Modena).

In Carriera: Iacopo Botto – 13 punti ai 2900, Gabriele Nelli – 3 battute vincenti alle 100 (Gas Sales Piacenza); Denys Kaliberda – 2 muri vincenti ai 100 (Leo Shoes Modena).

2a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Sabato 26 ottobre 2019, ore 18

Gas Sales Piacenza – Leo Shoes Modena (Diretta RAI Sport)

Diretta streaming su raiplay.it

Domenica 27 ottobre 2019, ore 18

Sir Safety Conad Perugia – Calzedonia Verona (Diretta RAI Sport)

Diretta streaming su raiplay.it

Itas Trentino – Vero Volley Monza (Diretta Eleven Sports)

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova (Diretta Eleven Sports)

Kioene Padova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (Diretta Eleven Sports)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Consar Ravenna (Diretta Eleven Sports)

Turno di riposo: Top Volley Latina

Classifica

Allianz Milano 6, Cucine Lube Civitanova 6, Leo Shoes Modena 3, Calzedonia Verona 3, Itas Trentino 3, Sir Safety Conad Perugia 2, Top Volley Latina 1, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, Vero Volley Monza 0, Gas Sales Piacenza 0, Consar Ravenna 0, Kioene Padova 0, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 0.

1 incontro in più: Allianz Milano, Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Conad Perugia, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Foto gassalespiacenza.it