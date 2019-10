Gas Sales, al Palabanca il derby con Modena. Fei “Test importante”

Dopo l’esordio in trasferta in casa dei Campioni d’Italia di Civitanova, per la Gas Sales Piacenza è tempo di esordire anche davanti al proprio pubblico del Palabanca: gli uomini di mister Gardini, infatti, saranno impegnati in questa seconda giornata di campionato SuperLega Credem Banca nella sfida contro la Leo Shoes Modena di Ivan Zaytsev e compagni.

I biancorossi hanno potuto preparare al meglio il derby della via Emilia, lavorando in palestra finalmente a ranghi completi e potendo contare su tutti i giocatori a disposizione. Sebbene nella gara contro Civitanova, la Gas Sales Piacenza abbia dimostrato buone cose e abbia saputo mettere in difficoltà in alcune occasioni i padroni di casa, quello che è mancato ai piacentini è stato quel guizzo in più specie nei finali di set.

A suonare la carica in casa Gas Sales Piacenza in vista dell’incontro in programma domani 26 ottobre ci pensa il capitano Alessandro Fei: “Arriviamo alla sfida contro Modena in una buona condizione: il lavoro durante la settimana procede bene e sicuramente questa sfida sarà un test molto importante per noi per vedere anche a che livello di gioco siamo. La partita di domenica scorsa è stata, secondo me, buona anche se siamo mancati nei finali di set. Modena è una delle squadre meglio attrezzate di questo Campionato, con un roster di assoluta qualità e sono tra i favoriti alla vittoria finale. Sicuramente verranno a Piacenza con la voglia di vincere anche sul nostro campo; noi potremo contare anche sul supporto dei nostri tifosi che si faranno sentire e che ci sosterranno fino all’ultimo pallone”.

In casa gialloblù, invece, l’esordio in campionato è stato dei migliori: la Leo Shoes Modena, infatti, si è imposta tra le mura amiche del PalaPanini per 3-0 contro la Kioene Padova, mettendo in luce tutto il suo potenziale e con uno Zaytsev capace di sfruttare al meglio le proprie doti di bombardiere in attacco e la sua bravura in fase di ricezione, chiudendo il match con 16 punti, 2 muri, 2 ace e il 70% di ricezione positiva. La mano di mister Giani inizia a farsi sentire e le soluzioni tattiche a sua disposizione sono varie, grazie anche alle tante punte di diamante presenti in squadra a cui si è aggiunto durante il mercato estivo lo schiacciatore americano Matthew Anderson.

“Quella con Piacenza è una sfida ostica – le parole di Ivan Zaytsev – contro una squadra forte che può mettere in difficoltà chiunque. Sono un team molto fisico, muscolare, con giocatori importanti. Noi dovremo fare la nostra partita, con la giusta concentrazione e determinazione, abbiamo iniziato bene il Campionato, ma la strada è lunghissima, vogliamo andare a Piacenza a vincere e ci prepareremo al meglio per farlo”.

La Gas Sales Piacenza potrà contare, inoltre, sul supporto dei propri tifosi che saranno presenti in tanti sulle tribune del Palabanca per questo esordio casalingo e faranno sentire tutta la loro carica a Fei e compagni. Il match sarà visibile in diretta su RaiSport alle ore 18.

PRECEDENTI: non esistono confronti diretti tra questi due Club

EX: Dick Kooy a Modena dal 2009 al 2012 (fino al 21/11/12).

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Alessandro Fei – 10 attacchi vincenti ai 6000 (Gas Sales Piacenza); Micah Christenson – 3 battute vincenti alle 100 e – 2 muri vincenti ai 100 (Leo Shoes Modena).

In Carriera: Iacopo Botto – 13 punti ai 2900, Gabriele Nelli – 3 battute vincenti alle 100 (Gas Sales Piacenza); Denys Kaliberda – 2 muri vincenti ai 100 (Leo Shoes Modena).

2a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Sabato 26 ottobre 2019, ore 18

Gas Sales Piacenza – Leo Shoes Modena (Diretta RAI Sport)

Diretta streaming su raiplay.it

Domenica 27 ottobre 2019, ore 18

Sir Safety Conad Perugia – Calzedonia Verona (Diretta RAI Sport)

Diretta streaming su raiplay.it

Itas Trentino – Vero Volley Monza (Diretta Eleven Sports)

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova (Diretta Eleven Sports)

Kioene Padova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (Diretta Eleven Sports)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Consar Ravenna (Diretta Eleven Sports)

Turno di riposo: Top Volley Latina

Classifica

Allianz Milano 6, Cucine Lube Civitanova 6, Leo Shoes Modena 3, Calzedonia Verona 3, Itas Trentino 3, Sir Safety Conad Perugia 2, Top Volley Latina 1, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, Vero Volley Monza 0, Gas Sales Piacenza 0, Consar Ravenna 0, Kioene Padova 0, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 0.

1 incontro in più: Allianz Milano, Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Conad Perugia, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Foto gassalespiacenza.it