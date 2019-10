Gas Sales, ecco i prezzi dei biglietti per la nuova stagione

La Gas Sales Piacenza si prepara a vivere la sua prima stagione nel campionato di Superlega Credem Banca 2019/2020. A poche settimane dall’esordio in casa dei campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova, la società biancorossa ha definito i prezzi dei biglietti per le partite di regular season che vedranno impegnati Fei e compagni.

In occasione delle partite di cartello contro Civitanova, Perugia, Trento, Modena sono previsti i seguenti prezzi:

– Tribuna Numerata Gold: € 40

– Tribuna Numerata Gold (ridotto): € 30

– Tribuna Numerata Silver: € 35

– Tribuna Numerata Silver (ridotto): € 25

– Tribuna Libera: € 25

– Tribuna Libera (ridotto): € 18

Per tutte le altre partite di regular season la Gas Sales Piacenza prevede i seguenti prezzi:

– Tribuna Numerata Gold: € 25

– Tribuna Numerata Gold (ridotto): € 20

– Tribuna Numerata Silver: € 20

– Tribuna Numerata Silver (ridotto): € 17

– Tribuna Libera: € 15

– Tribuna Libera (ridotto): € 13

In un secondo momento – fa sapere la società – saranno comunicati gli sportelli abilitati alla vendita dei tagliandi. La vendita dei biglietti per ciascuna partita verrà aperta 7 giorni prima della gara di riferimento. Da questa stagione sarà inoltre presente un’importante novità per chi acquista i biglietti online sul circuito Vivaticket: grazie all’adozione dei lettori ottici, il giorno della gara sarà sufficiente presentarsi agli ingressi con la ricevuta emessa senza più passare alla cassa per ritirare il biglietto. Questa novità permetterà di agevolare gli ingressi al Palabanca.

Per tutti i dettagli e per conoscere le agevolazioni previste per i tesserati Fipav e altre categorie, la Gas Sales Piacenza invita a consultare il proprio sito alla sezione dedicata: https://www.gassalespiacenza.it/biglietti/index.php.