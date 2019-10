Gas Sales, Nelli si presenta “Onorato di rappresentare Piacenza”

Dopo una lunga estate passata a vestire la maglia azzurra della Nazionale tra Nation League, qualificazioni olimpiche e di recente alla World Cup in Giappone, per Gabriele Nelli è tempo di indossare la casacca biancorossa della Gas Sales Piacenza e di essere presentato ufficialmente alla stampa.

La conferenza si è svolta nella mattinata di mercoledì 23 ottobre al Palabanca: erano presenti la Presidente della Gas Sales Piacenza Elisabetta Curti, l’Amministratore Unico Vittorino Francani, Gabriele Nelli insieme al compagno di squadra Alessandro Tondo e Luca Rossetto, Group CEO e General Manager di Casa.it. Nell’occasione, infatti, è stata rinnovata la partnership con Casa.it, sito e app per chi cerca casa e per i professionisti del Real Estate, che dalla stagione passata sostiene la causa biancorossa e che sarà presente sulle maglie della Gas Sales Piacenza anche quest’anno.

A fare gli onori di casa ci ha pensato Elisabetta Curti che ha sottolineato l’importanza di avere al proprio fianco sponsor come Casa.it e presentato i due atleti: “Casa.it è stato uno tra i primi sponsor a credere nel nostro progetto nella passata stagione e siamo molto felici che abbia deciso di rinnovare la fiducia anche per la nuova stagione che ci vede impegnati in Superlega. Per quanto riguarda Gabriele Nelli, ha regalato emozioni a tutti gli italiani con la maglia della Nazionale durante l’estate. Abbiamo creduto in lui in tempi non sospetti e siamo sicuri che il trend positivo di questi mesi possa proseguire a lungo anche con la nostra maglia”.

“Alessandro Tondo, invece, ha dimostrato grandi qualità umane e professionali l’anno scorso e si è saputo adattare a seconda delle necessità sia come centrale sia come opposto. È un giocatore sempre pronto a scendere in campo per aiutare i compagni; siamo contenti di averli entrambi nella nostra squadra”.

Luca Rossetto ha espresso soddisfazione per la rinnovata intesa tra Casa.it e Gas Sales Piacenza, mettendo in risalto come entrambe condividano certi valori: “Con grande orgoglio torniamo a supportare la Gas Sales Piacenza. Quest’avventura, intrapresa l’anno scorso, ci ha dimostrato come questo sport sia l’esempio perfetto di molti dei valori su cui poggia da sempre la nostra strategia di crescita come azienda. Determinazione, gioco di squadra, ricerca dell’eccellenza e capacità di affrontare e vincere le sfide. Queste caratteristiche ci accomunano e hanno portato la squadra in Superlega e Casa.it a confermarsi negli anni tra i principali player del mercato Real Estate in Italia”.

Parola poi a Gabriele Nelli: il nuovo opposto classe’93, sceso in campo già domenica in occasione dell’esordio in Superlega, ha ringraziato la Società per la fiducia e ribadito la volontà di rendere difficile la vita alle squadre che affronteranno la Gas Sales Piacenza: “Sono molto contento di essere arrivato a Piacenza in questa Società e sono felice di ripartire a giocare in Superlega insieme a loro. Il campionato quest’anno è molto difficile, il livello tecnico si ulteriormente alzato e sono sicuro che ci sarà da divertirsi. Sono onorato di poter rappresentare la Società: sicuramente, ogni volta che scenderemo in campo lotteremo sempre fino alla fine e gli avversari che arriveranno a giocare al Palabanca dovranno faticare per portare a casa la vittoria. Il gruppo è nuovo, ci troviamo bene e stiamo lavorando per trovare la giusta amalgama. Vogliamo portare in alto Piacenza”.

Alessandro Tondo è stato uno dei perni nella passata stagione, capace di mettere a segno punti e muri decisivi in tante partite: “Sono molto contento della riconferma e per questo ringrazio la Presidente: la stagione passata è stata, a livello di risultati e di obiettivi personali, eccezionale. Spero di avere la possibilità di dare un apporto concreto alla squadra anche in questa stagione e lotteremo fino alla fine rendendo difficile la vita ai nostri avversari”.

In chiusura Vittorino Francani, amministratore unico della Gas Sales Piacenza ha dichiarato: “Vedo una squadra ben amalgamata: Alessandro Tondo fa parte del gruppo storico della passata stagione, capace di vincere Coppa Italia e centrare al primo colpo la promozione in Superlega. Gabriele Nelli non rappresenta una semplice speranza ma una vera e proprio realtà che ha dimostrato il suo valore e la sua forza. Entrambi dal punto di vista umano sono due belle persone che pensano alla squadra e non alla propria individualità: questo è un aspetto molto importante”.