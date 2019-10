Gas Sales, primo stop precampionato con Belchatow

GAS SALES PIACENZA FERMATA DA BELCHATOW

Si interrompe contro PGE Skra Belchatow la striscia positiva di vittorie in questo pre-campionato per la Gas Sales Piacenza: nella prima partita del “Volleyball Giant Charity Tournment” per i biancorossi, arriva una battuta d’arresto per 3-0 in favore dei polacchi guidati da Gogol Michal Mieszko (21-25; 25-27; 19-25).

Dopo il successo nel test di ieri, la Gas Sales Piacenza ripropone per questa nuova sfida la diagonale formata da Cavanna e Tondo, al centro Stankovic e Krsmanovic, Botto e Yudin in posto 4 e Scanferla libero.

Nel primo set Belchatow prova a scappare via fin dalle prima battute portandosi sul 13-7; mister Andrea Gardini prova a fermare il ritmo dei polacchi chiamando time out e mettendo in campo Paris e Berger al posto di Cavanna e Tondo ma il doppio cambio non sortisce gli effetti sperati e il parziale finisce 25-21 per gli uomini di Mieszko.

Nella seconda frazione di gioco parte bene la Gas Sales Piacenza con Yudin schierato da opposto, Botto e Berger in banda: le squadre combattono punto a punto ma sul finale il guizzo dei polacchi consente a Belchatow di chiudere ai vantaggi 27-25.

Nel terzo set sono ancora i polacchi a partire meglio (12-5); gli uomini di mister Gardini provano a recuperare portandosi a -3 grazie a un ace di Krsmanovic (13-10). Belchatow allunga ancora e mister Gardini butta nella mischia Botto e Paris al posto di Tondo e Cavanna ma la frazione di gioco finisce in favore della truppa di Mieszko per 25-19.

Domani Stankovic e compagni saranno di nuovo in campo contro lo Jastrzębski Węgiel alle ore 14.45 nella seconda partita del torneo.