Ginnastica artistica, ASD La Palestrina Club d’argento alle regionali

Si sono svolte a Rimini, il 6 e 27 ottobre scorsi, le due tappe del Campionato Regionale Allieve Gold a squadre di ginnastica artistica, riservate alle bambine tra gli 8 e i 12 anni.

Le portacolori della ASD La Palestrina Club, Chiara Marchini, Andree Alice Massari, Aurora Razzini e Gaia Sebastiani, hanno disputato la loro prova nella categoria Gold 3A, confrontandosi con atlete dalla 3^ alla 5^ elementare.

Nonostante fossero la squadra più giovane in gara, l’unica composta interamente da bimbe nate nel 2010 e 2011, di cui ben due alla prima esperienza in un contesto di così alto livello, le giovani piacentine non si sono fatte intimidire e hanno confezione due ottime prestazioni che sono valse l’argento nella prima prova e il bronzo nella seconda, conquistando così il secondo posto finale in un campionato che ha visto scendere in pedana ben nove squadre.

Molto soddisfatto il tecnico della compagine piacentina, Debora Pareti: “Sono molto contenta del risultato che ci ripaga del tanto lavoro svolto in palestra. E’ un gruppo unito, molto giovane e promettente, che lavora con serietà ed impegno. Non va dimenticato che sono bambine di 8 e 9 anni che spendono la maggior parte del loro tempo libero in palestra, provando e riprovando elementi ed esercizi alla ricerca costante della perfezione. Sono convinta che continuando su questa strada potremo toglierci altre belle soddisfazioni”.

Con il secondo posto in campionato, la squadra piacentina centra la qualificazione alla fase interregionale che si terrà a Fermo il prossimo 16 novembre, dove cercherà di conquistare uno dei tre pass in palio per la finale nazionale: soltanto le migliori tre squadre potranno infatti andare a lottare per il titolo nazionale a inizio dicembre a Jesolo. “Faremo del nostro meglio – conclude il tecnico dell’associazione – ma cercheremo di farci trovare pronte. La qualificazione nazionale è l’obiettivo su cui lavoriamo da inizio anno ed è alla nostra portata, per cui faremo tutto il possibile per raggiungere i traguardi che si siamo prefissati”.