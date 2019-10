Giochi e magie per “Piace ai bimbi” sotto i portici del Gotico.

Si rinnova per la giornata del 13 ottobre l’impegno dei B.a.c.a, Bikers Against Child Abuse che offrono ai bimbi piacentini e alle loro famiglie un’occasione di intrattenimento per tutti.

Dopo la visita del consigliere comunale Nicola Domeneghetti è stato dato all’avvio, letteralmente, ai giochi, con le magie del mago Andrea, il truccabimbi e il gonfiabile allestito in piazzetta Pescheria.

Per chi non avesse approfittato al mattino potrà recuperare nel pomeriggio: i “giocosi” bikers resteranno operativi fino alle 19.