Giovani e stili di vita sani, al Tramello un incontro per insegnarli in musica

“Il sapere rende liberi, l’ignoranza rende prigionieri”.

E’ con le parole di Socrate che Luigi Cavanna, primario di oncologia ed ematologia dell’ospedale di Piacenza, si è rivolto nella mattinata del 1° ottobre all’aula magna dell’Istituto Tramello, gremita per l’occasione con un centinaio di alunni provenienti sia dalla scuola professionale che dal “Liceo Cassinari” e dalla media “Dante”.

Lo ha fatto in occasione di un incontro dal titolo “Scienza e musica: corretti stili di vita“, organizzato dal Tramello in sinergia con l’associazione delle “donne guerriere” – presente la vicepresidente Federica Moroso – che si occupa di offrire sostegno a chi ha affrontato o sta intraprendendo la battaglia contro il tumore al seno.

“E’ importante essere qui perché i comportamenti che abbiamo da giovani, per esempio se fumiamo, come mangiamo, se facciamo attività fisica, poi condizionano il nostro star bene dopo 20-30-40 anni – ha evidenziato Cavanna -. Quando si hanno 15 anni un ragazzo si sente molto lontano da quel momento. Il tempo però vola e noi dobbiamo informare, fornire conoscenza: ognuno poi è libero di scegliere cosa fare, ma sempre in modo consapevole”.

Introdotto dalla preside Sabrina Mantini e dalla professoressa Roberta Guglieri, il convegno ha visto poi protagonista Paolo Soffientini, ricercatore e musicista che dal 2010 si occupa di divulgazione scientifica, rivolgendosi in particolar modo a studenti e docenti di scuole medie e superiori sul tema della prevenzione e degli stili di vita sani. E’ stata anche l’occasione per illustrare ai giovani presenti il progetto “Prote_In Music”, un programma definito “educational-interattivo”, presentato per la prima volta nel 2017 al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, con cui si introduce l’ascoltatore a concetti complessi attraverso un linguaggio universale ed intuitivo come la musica.

“E’ un progetto – ha spiegato Soffientini – che prevede la trasposizione in spartiti delle sequenze di Dna di alcune proteine al fine di introdurre elementi di biologia complicati – come la riparazione del Dna – andando ad insegnare stili di vita corretti per renderli efficaci. Il tutto nasce dal mio lavoro in un istituto di ricerca sul cancro, una malattia che sappiamo essere del Dna: in questo senso tutto quello che rientra nel nostro stile di vita, ovvero la nostra dieta – considerata nell’accezione dei greci antichi – come il fumo, l’assunzione di alcolici, lo stress e la poca attività fisica, possono danneggiare o modificare il nostro Dna e questo può portare all’insorgenza di malattie”.

“Ho raccontato questo anche attraverso un libro, intitolato “Cent’anni da leone”, in cui spiego scientificamente come è possibile vivere una vita come quella che facciamo noi giovani, fatta di aperitivi, intossicazione digitale, stress e poco sonno, in maniera sostenibile. Questi argomenti diventano più facili da trasmettere ai ragazzi attraverso l’alfabeto universale della musica. Si stimola così l’idea che la scienza non si fa solo in laboratorio guardando le provette ma si può fare anche attraverso meccanismi come la musica”.