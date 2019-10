“Una città moderna senza infrastrutture non può stare in piedi, perché non le consentirebbe di ottenere quei risultati che noi vogliamo, dalla mobilità alla sicurezza, non solo personale ma idrogeologica. Ogni giorno, con l’aumentare della violenza del clima, la sicurezza idrogeologica è assolutamente importante”.

Lo sottolinea Marco Bucci, sindaco di Genova, intervenuto alla tavola rotonda organizzata da ANNA (Associazione nazionale noleggio autogru e trasporti eccezionali), tra gli eventi clou della fiera GIS, in programma in questi giorni a Piacenza Expo.

Il tema delle infrastrutture è vitale, anche per le sue declinazioni dal punto di vista economico, come una realtà come Genova, con il suo porto, ha modo di constatare continuamente. Una realtà dinamica, che sta andando avanti spedita con la ricostruzione del viadotto Morandi, ribadisce Bucci. “Con il ponte stiamo andando avanti molto bene, siamo in linea. A fine aprile lo inaugureremo, è un risultato assolutamente credibile dal punto di vista sia della qualità, dei tempi e dei costi, dimostrando che le cose in Italia si possono fare e si possono fare bene”.

Diversa la questione Gronda che, chiarisce il sindaco del capoluogo ligure “non è un discorso tecnico, ma politico. I partiti si devono mettere d’accordo. Se chiedono ai cittadini, si erano già espressi: la vogliono e la vogliono così com’è. Basta ascoltare la città e le cose si fanno”.

Il ministro dei Trasporti Paola De Micheli era attesa al Gis, ma, causa impegni istituzionali, non ha potuto partecipare. “Ma abbiamo già avuto modo di incontrarci a Genova, martedì scorso (in occasione del varo del primo impalcato, ndr) e abbiamo parlato proprio di questo. Ci siamo già confrontati e siamo molto allineati. Sono contento del rapporto che ho con lei” – conclude il primo cittadino.

All’apertura dei lavori erano presenti Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di Piacenza Expo, la parlamentare della Lega Nord Elena Murelli, e Fabio Potestà, patron della manifestazione.