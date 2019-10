Ghilardelli “Grazie a Salvini la ristrutturazione dell’ex Cinema Smeraldo”

“E’ arrivata anche al Comune di Ziano Piacentino la lettera che l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato ai sindaci di 7mila 431 comuni italiani. Un modo per il leader della Lega di ricordare gli impegni assunti nei suoi mesi al Governo e ribadire la sua vicinanza agli enti locali”.

Lo scrive in una nota il primo cittadino del comune in provincia di Piacenza, Manuel Ghilardelli. “Un messaggio che mi ha fatto particolarmente piacere – aggiunge – soprattutto nel passaggio in cui Salvini ricorda il supporto che gli uffici del Viminale hanno fornito agli amministratori per utilizzare al meglio i circa 400 milioni erogati a favore dei Comuni sotto i 20 mila abitanti”.

“Grazie a questo impegno – commenta Manuel Ghilardelli – abbiamo in programma la ristrutturazione, in due stralci, dell’ex Cinema Smeraldo, che riconsegnerà agli abitanti di Ziano una struttura da destinarsi a molteplici utilizzi per la collettività. Ringrazio l’impegno del Ministero e di Matteo Salvini che da sempre riconosco come particolarmente sensibile alle richieste e alle istanze degli enti locali e del territorio. I sindaci, come sottolinea lo stesso Salvini nella lettera inviata, sono il primo riferimento di una comunità che guidano grazie a un preciso mandato popolare e, nelle tante difficoltà che si trovano ad affrontare, hanno bisogno di sentirsi tutelati e supportati dai livelli governativi più alti. Su questo argomento, condivido l’impegno a restituire legittimità ed efficienza alle Province, spesso unico collegamento tra i Comuni e livello centrale”.

“Nella lettera – conclude Ghilardelli -, Matteo Salvini oltre a ricordare altri provvedimenti assunti nel corso del suo mandato al Viminale, a partire da quelli sulla sicurezza – risorse per la videosorveglianza, Scuole Sicure e i fondi contro il maltrattamento degli animali – ribadisce l’impegno parlamentare a lavorare affinché il rapporto tra Governo e Enti Locali non sia interrotto né minato da possibili tagli”.