Guardia di Finanza, Stefano Addabbo nuovo comandante della tenenza di Castello

Dal giorno 28 ottobre il luogotenente carica speciale Stefano Addabbo ha assunto la guida della tenenza di Castel san Giovanni, succedendo così al parigrado Giacomo Forteleoni che, dopo oltre otto anni di comando, è stato destinato a ricoprire il prestigioso incarico di comandante della sezione operativa presso il gruppo di Piacenza; importante riconoscimento per i lusinghieri e costanti risultati di servizio conseguiti dal reparto sotto la sua direzione.

Il luogotenente Stefano Addabbo, classe 1968, è nato a gioia del colle (Ba) e si è arruolato nel corpo della guardia di finanza nel 1987. Proveniente dal nucleo di polizia economico finanziaria di Piacenza, ha altresì maturato una lunga esperienza presso la tenenza di Fiorenzuola d’arda (pc), anche in qualità di comandante per alcuni mesi.

Nella mattinata del 29 ottobre, presso gli uffici del Comune di Castel san Giovanni, alla presenza del comandante provinciale del corpo – Colonnello Daniele Sanapo – e delle autorità locali, il sindaco Lucia fontana rivolgerà un saluto ed un pensiero di sentito ringraziamento per il lavoro svolto al comandante cedente ed un augurio al subentrante luogotenente c.s. Addabbo.

Nell’occasione, il colonnello Sanapo rivolge ad entrambi gli ispettori “i migliori auguri per i prossimi, delicati, rispettivi impegni” auspicando loro “il raggiungimento di sempre maggiori successi nell’interesse dell’intera collettività”.

Castello saluta il comandante Forteleoni: “Un amico e un punto di riferimento” – “Giacomo in questi anni è divenuto vero e proprio amico e i castellani continueranno a vedere in lui un punto di riferimento importante”. Il sindaco Lucia Fontana ha voluto salutare Giacomo Forteleoni che dopo quasi nove anni lascia la tenenza della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni. Al ricevimento in Municipio ha partecipato una delegazione della giunta comunale e i vertici delle Fiamme gialle piacentine.

“Nella vita di ciascuno di noi arriva il momento in cui è necessario tracciare un bilancio. E il bilancio di questi nove anni è assolutamente positivo – commenta Fontana – Giacomo è cresciuto insieme a noi e la sua vicinanza è sempre stata una certezza. D’altra parte il rapporto tra Guardia di Finanza e amministrazione di Castel San Giovanni è sempre stato connotato da forte collaborazione e stima reciproca. E siamo sicuri che continueremo a lavorare in modo così proficuo anche in futuro”, conclude il primo cittadino.

Sia Forteleoni sia il nuovo comandante Addabbo si possono considerare piacentini d’adozione, essendo approdati nella nostra provincia insieme, trent’anni fa, nell’agosto del 1989. In passato Addabbo ha ricoperto il ruolo di comandante della tenenza di Fiorenzuola d’Arda per poi essere trasferito alla sezione Verifiche complesse del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Piacenza.

“Ogni avvicendamento rappresenta un momento di crisi – commenta Daniele Sanapo, comandante provinciale della Guardia di finanza -, ma in questo caso sono tranquillo perché conosco bene l’esperienza maturata negli anni da Giacomo e Stefano. Si tratta più che altro di un momento di svolta che avrà senza dubbio risvolti positivi”.

L’amministrazione ha omaggiato Forteleoni con una targa in cui l’amministrazione e l’intera comunità esprimono gratitudine e apprezzamento per l’encomiabile dedizione: “Non sono parole formali, ma è davvero ciò che tutti noi sentiamo”, assicura Fontana.