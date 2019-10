Guerra al ragnetto rosso che mette a repentaglio il pomodoro piacentino

È stato presentato nella mattinata di mercoledì 9 ottobre al Consorzio Agrario di Piacenza il progetto Idra che si pone l’obiettivo di trovare una soluzione al problema del parassita ragnetto rosso, un particolare tipo di acaro prevalentemente fitofago, che attacca diversi ortaggi e piante, sia da frutto che ornamentali.

Questo acaro minaccia la coltivazione del pomodoro piacentino (areale storico con circa 10.300 ettari di pomodoro coltivati nel 2019) e provoca un calo dei quantitativi e della qualità della materia prima.

Idra è un progetto di sperimentazione che si protrarrà sino a primavera 2022 e che ha ottenuto un finanziamento di 180mila euro, su un costo complessivo di 250mila euro, dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Piano dello sviluppo rurale. Nell’ambito del progetto di lotta al ragnetto rosso saranno cinque le fasi cruciali: anzitutto si andranno a raccogliere le informazioni delle aziende che hanno subito i danni maggiori, al fine di identificare i fattori predisponenti l’infestazione della coltura del pomodoro; verranno quindi formulate delle linee guida atte a prevenire la diffusione del ragnetto rosso; verranno fatti studi ad hoc sulle dinamiche delle popolazioni di questi acari (fitofagi e predatori) e dei loro meccanismi di resistenza agli acaricidi; verranno presentati i risultati e, infine, verranno formati gli agricoltori in modo di far loro adottare tecniche più efficaci e mirate.

A questo progetto collaborano Consorzio Agrario Terrepadane, Università Cattolica di Piacenza, Organizzazione interprofessionale OI Pomodoro da industria del Nord Italia, Ainpo, Centro di formazione sperimentazione e innovazione Tadini e 4 aziende agricole della provincia di Piacenza.

LA NOTA STAMPA – È nato Idra, il progetto del Goi (Gruppo operativo per l’innovazione) che ha l’obiettivo di migliorare la difesa fitosanitaria contro il ragnetto rosso, l’acaro che minaccia la coltivazione del pomodoro da industria e che in passato ha colpito duramente soprattutto il territorio Piacentino (areale storico con circa 10.300 ettari di pomodoro coltivati nel 2019) provocando un calo dei quantitativi e della qualità della materia prima, specie nella campagna del 2018.

Idra (acronimo di Innovazione della Difesa fitosanitaria contro il Ragnetto rosso) è un progetto di sperimentazione che si protrarrà sino alla primavera 2022 ed ha ottenuto un finanziamento di 180mila euro, su un costo complessivo di 250mila, dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Piano di sviluppo rurale. Vede collaborare Consorzio agrario Terrepadane (ente capofila); Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza; organizzazione interprofessionale OI Pomodoro da industria del Nord Italia; Ainpo; Centro di formazione, sperimentazione ed innovazione Tadini e 4 aziende agricole della provincia di Piacenza situate nell’area in passato maggiormente colpita dalla diffusione del ragnetto, ossia la zona a sud di Piacenza nel territorio dei comuni di Gossolengo, Gazzola, Podenzano, Rivergaro, Vigolzone, Ponte dell’Olio, San Giorgio Piacentino e Pontenure.

Crotti: “Ragnetto grave problema da risolvere per tutelare una filiera vitale” – “La mission di Terrepadane – commenta Marco Crotti, presidente del Consorzio agrario Terrepadane – è valorizzare l’attività delle aziende agricole, offrendo loro servizi, ma anche individuando soluzioni alle problematiche che si presentano. Il ragnetto rosso nel Piacentino è una grave calamità e rappresenta una variabile molto preoccupante e difficile da gestire nella coltivazione del pomodoro, in quanto può compromettere la produzione e comporta costi elevati per la difesa”.

“L’obiettivo del progetto è quindi individuare una strategia efficace per contrastare il ragnetto rosso con la speranza di riuscire a raggiungere risultati concreti, come merita questa filiera che – conclude Crotti – è vitale per l’economia del nostro territorio”.

Rabboni: “L’OI crea nuovi servizi per la filiera” – “Dopo il gruppo operativo per l’innovazione finalizzato all’utilizzo gestionale delle immagini satellitari delle coltivazioni in campo – aggiuge Tiberio Rabboni, presidente dell’OI – questo è il secondo progetto promosso e sostenuto dall’OI ad essere cofinanziato per il 70% dal Psr della Regione Emilia-Romagna. Sono molto soddisfatto. I due finanziamenti Psr si aggiungono a quelli per la formazione di futuri manutentori, all’intesa con il Consiglio nazionale per le ricerche in agricoltura e, a breve con Ismea”.

“L’OI sta concretamente contribuendo alla creazione di nuovi servizi a supporto di tutta la filiera e, come evidenziato dall’esito di questo bando regionale, la sua partecipazione ai gruppi operativi candidati, risulta rilevante ai fini del raggiungimento dei punteggi necessari all’ottenimento dei finanziamenti. Il progetto Idra sperimenterà una strategia duratura ed efficace di contrasto al ragnetto rosso. Già nel 2018 avviammo un’azione d’urgenza contro il ragnetto e finanziammo la sperimentazione della lotta biologica con i fitoseidi”.

Caselli: “La Regione sostiene ricerca e sperimentazione” – “Questo progetto, che intende sviluppare tecniche di precisione sostenibili per rispondere in modo efficace ad un persistente problema fitosanitario, si aggiunge ad altri progetti per il settore del pomodoro finanziati con la misura per l’innovazione del Programma di Sviluppo Rurale – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Simona Caselli -. I cambiamenti climatici, gli obiettivi di sostenibilità ambientale, la necessità di rimanere competitivi sul mercato con prodotti di qualità che garantiscano reddito alle aziende agricole impongono un costante sforzo e impegno in termini di innovazione”.

“È per questo che come Regione Emilia-Romagna abbiamo fortemente investito nella ricerca e sperimentazione in agricoltura stanziando 50 milioni di euro, l’importo più alto fra tutte le regioni europee, a sostegno di Gruppi Operativi per l’Innovazione come Idra. Ad oggi sono stati finanziati 125 progetti che rappresentano un patrimonio di conoscenze unico a disposizione di tutto il sistema agroalimentare dell’Emilia-Romagna”.

I DETTAGLI DEL PROGETTO – I professori Vittorio Rossi ed Emanuele Mazzoni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza illustrano le 5 fasi essenziali del progetto: raccolta delle informazioni nelle aziende agricole, in modo da identificare i fattori predisponenti l’infestazione della coltura di pomodoro da industria da parte del ragnetto rosso così come le ragioni di una sempre più difficoltosa difesa fitosanitaria contro questa avversità; la formulazione di linee guida aggiornate per la prevenzione e la gestione del ragnetto rosso da parte degli agricoltori ed il confronto di queste con le tecniche colturali adottate dalle aziende; lo studio della dinamica delle popolazioni di acari (fitofagi e predatori) e dei meccanismi di resistenza agli acaricidi presenti in queste popolazioni nel corso della stagione colturale per ottimizzare le strategie di difesa; la divulgazione agli agricoltori, ai tecnici delle Op (Organizzatori di produttori) e ai vari attori della filiera di un approccio innovativo per la difesa del pomodoro da industria, basato sui risultati ottenuti dalla ricerca scientifica; la formazione degli agricoltori affinché attuino una corretta difesa delle colture in campo.