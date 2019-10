Guida Slow Wine, riconoscimenti per dieci etichette piacentine

Sono dieci le etichette piacentine premiate premiate nella Guida Slow Wine 2020 edita da Slow Food Editore.

“Sui Colli Piacentini – scrive Slow Wine – continua, lento ma costante, il processo di valorizzazione della principale varietà del territorio, la malvasia di Candia aromatica, con vini frizzanti che rispecchiano la migliore tradizione e nuove interpretazioni di vini fermi di grande interesse”.

“Resta solida l’eccellenza dei vini passiti e dei Vin Santo, che sono ormai da annoverare tra le migliori espressioni a livello nazionale, mentre sul fronte dei rossi le novità più interessanti di questi anni sono venute dalle aziende che hanno intrapreso la strada della rifermentazione in bottiglia (a scapito delle versioni in autoclave) per la produzione del Gutturnio Frizzante, altra bandiera del territorio”.

I 10 vini premiati:

VINO SLOW

C.P. Malvasia Sorriso di Cielo 2018, La Tosa

Malvasia Frizzante Emiliana 2018, Lusenti

GRANDE VINO

C.P. Malvasia Passito 2017, Il Negrese

C.P. Vin Santo Albarola 2008, Barattieri

C.P. Vin Santo di Vigoleno 2009, Lusignani

Passito Romagnoli 2017, Romagnoli

VINO QUOTIDIANO

C.P. Malvasia Frizzante 2018, Il Negrese

C.P. Malvasia Frizzante Blanca 2018, Gualdora

Gutturnio Frizzante Come Una Volta 2017, Davide Valla

Gutturnio Frizzante Terrafiaba 2018, La Tosa