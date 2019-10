I militari del Genio Pontieri in ospedale, doni per i bimbi in Pediatria

È stato un pomeriggio speciale, quello che si sono trovati a vivere domenica i piccoli ricoverati in Pediatria all’ospedale di Piacenza.

A sorpresa, poco dopo pranzo, hanno ricevuto la visita dei militari dell’Esercito. I rappresentanti del 2° Reggimento Genio Pontieri, impegnati da due giorni nell’esercitazione Argo 2019, si sono concessi una breve sospensione dell’addestramento per andare a trovare i bimbi del reparto e i loro familiari. Ad accoglierli hanno trovato medici e infermieri in servizio e anche il simpatico gruppo di Clown terapia che settimanalmente porta sorrisi e allegria ai ricoverati.

I militari del Genio Pontieri non si sono certo presentati a mani vuote ma hanno portato libri e giochi per i piccoli e anche per gli adolescenti. I fondi per acquistare i doni sono stati raccolti in occasioni di svago con le famiglie e proprio i militari hanno pensato di dedicare un gesto di solidarietà bellissimo ai bambini che stanno vivendo le difficoltà di un ricovero ospedaliero.

I regali portato dall’Esercito sono tanti e potranno portare altri sorrisi e gioia anche ai piccoli che saranno ricoverati nelle prossime settimane all’ospedale di Piacenza.