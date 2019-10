Tornano a Roma, un anno dopo, i piccoli comuni italiani chiamati a raccolta dalle Poste Italiane.

Al Centro Congressi “La Nuvola” dell’Eur, anche i sindaci piacentini partecipano alla seconda edizione dell’evento “Sindaci d’Italia”: il progetto di Poste Italiane per i Piccoli Comuni per lanciare investimenti e nuovi servizi per la crescita economica e sociale del Paese.

All’incontro con la comunità dei sindaci partecipano i vertici delle Poste e alcune tra le più importanti cariche del Paese. L’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo del Fante, ha richiamato a raccolta i primi cittadini delle comunità con meno di 5mila abitanti per fare il punto sull’andamento degli impegni presi l’anno passato durante la prima edizione del meeting.

Poste Italiane infatti ha avviato diverse inaugurazioni e nuove installazioni di postamat e ha anche messo online un sito per monitorare, comune per comune, tutto quello che è stato fatto. Un incontro al quale partecipa anche una nutrita delegazione di sindaci dei comuni della provincia di Piacenza (nella foto).

