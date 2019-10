Il 27 ottobre il secondo appuntamento a Piacenza con la domenica ecologica

Domenica 27 ottobre, nell’ambito del Piano regionale integrato per l’aria, ricorrerà a Piacenza la seconda domenica ecologica del mese: saranno pertanto in vigore, dalle 8.30 alle 18.30, le stesse limitazioni al traffico già previste dal lunedì al venerdì, con divieto di circolazione per i veicoli a benzina pre Euro ed Euro 1, nonché per i diesel sino alla categoria Euro 3 inclusa, per i ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro.

Nella stessa data, come avviene per ogni domenica ecologica, si potrà circolare a bordo delle linee bus urbane di Seta utilizzando un unico biglietto di corsa semplice, che avrà validità per l’intera giornata.

Sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza in home page, sono riportate tutte le informazioni utili a riguardo.