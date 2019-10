Il Busa Foodlab apre il campionato con una vittoria: 3-0 all’US Arbor

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO-US ARBOR INTERCLAYS 3-0 (25-19; 25-20; 25-20)

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Colombano 7, Cobbah 8, Zambelli 9, Cattaneo 10, Scarabelli 12, Donida 9, Traversoni (L). NE: Antola, Caviati, Chinosi, Galibardi, Nedeljkovic. All. Sassi-Anni

US ARBOR INTERCLAYS: Cocconi 1, Vecchi 2, Bellentani 11, Gennari 11, Saccani 3, Spagnuolo , Zanoni 4, Bonacini 7, Bucciarelli (L). NE: Borghi, Talami, Salvaterra (L2). All. Garuti-Bagnacani

Il Busa Foodlab Gossolengo conquista il bottino pieno nella prima giornata del campionato di serie B2 2019/20 superando in tre parziali e poco più di un’ora ed un quarto di gare le reggiane dell’US Arbor Interclays.

Coach Sassi vara il primo sestetto della stagione mandando in campo la diagonale Colombano-Cobbah, Cattaneo e Zambelli al centro, capitan Scarabelli e Donida di banda con Traversoni libero.

Il primo punto della stagione biancoblu porta la firma di Zambelli per un avvio dove è il servizio di Colombano a fare male alla seconda linea ospite (5-3). Un break di tre punti (8-3) spinge coach Garuti a fermare il gioco per riorganizzare le idee ma è il Busa Foodlab a mantenere tre punti di margine con Cattaneo e Zambelli. Due punti di Donida spianano la strada nel finale chiuso al centro con Cattaneo: lo score è di 25-19.

Ottima la partenza del secondo parziale con Scarabelli e compagne ad allungare sul 6-1. Le reggiane trovano i varchi giusti per rimettere il set in equilibrio con un ottimo contro-break a fissare il punteggio sull’8-7. Timeout per coach Sassi: si gioca punto a punto fino al quattordici pari quando sono Donida e Scarabelli a cambiare marcia. Sul 21-18 Arbor spende un altro timeout che non è però sufficiente ad modificare l’inerzia: si chiude sul 25-20 per il 2-0 nel conto set.

Cattaneo apre il terzo parziale con un ace, Scarabelli gioca d’astuzia per il 3-2. Sul 13-9 il Busa Foodlab mette a terra un ottimo break di 4-1 spezzando, di fatto, la resistenza della squadra ospite: l’US Arbor prova a rientrare in gioco ma trova sulla sua strada una fast di Cattaneo (18-10) ed un punto di Cobbah. Nel finale cala la tensione in casa Gossolengo (23-20), coach Sassi ferma il gioco ed il Busa Foodlab ritrova la compattezza necessaria per chiudere l’incontro con i primi tre punti della stagione.

Nicolò Premoli