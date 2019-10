Il Comune di Piacenza fa il check up a 3 ponti. Incarico da 37 mila euro

Palazzo Mercanti fa il check up a tre ponti sul territorio comunale di Piacenza.

Si tratta di viadotti presenti lungo la Strada Farnesiana, tra Piazzale Libertà e Piazzale Velleia (a copertura della vecchia ferrovia per Bettola), e in via Colombo, rispettivamente tra via Bolzoni e via Respighi e tra viale Patrioti e via Bolzoni (ancora la vecchia ferrovia).

Il servizio Infrastrutture deve eseguire il controllo statico e il collaudo di queste tipologie di infrastrutture ma, non avendo il Comune di Piacenza in organico personale specializzato nelle verifiche e nei controlli – che peraltro richiedono l’utilizzo di strumentazione di cui il Comune non dispone – si deve procedere all’assegnazione di questo tipo di servizio.

L’importo stimato è di poco più di 37mila euro; questo consente di procedere all’affidamento diretto, previa consultazione di 3 studi professionali per l’individuazione dell’offerta più congrua.