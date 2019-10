Il Fiorenzuola fa visita al Calvina “Dovremo stare attenti”

Dopo la vittoria casalinga nel derby contro la Vigor Carpaneto per 3-1, con le reti di Piraccini, Guglieri e Guerrini, il Fiorenzuola si riaffaccia al campionato di Serie D per la 6° Giornata nell’anticipo di sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.

I rossoneri saranno infatti ospiti dell’ A.C. Calvina 1946, squadra al momento fanalino di coda della graduatoria ma con ambizioni ben superiori a quello che attualmente la classifica recita.

Con 3 vittorie e 2 pareggi, il Fiorenzuola naviga nei piani alti con 11 punti sui 15 disponibili, forte delle 3 vittorie casalinghe e di 2 pareggi esterni.

Logico obiettivo, per Guglieri e compagni, sarà quello di provare con tutte le proprie forze a vincere allo Stadio Tre Stelle di Desenzano, per dare un chiaro segnale alle compagini rivali anche fuori dalle mura amiche del Velodromo Pavesi.

I rossoneri, che nell’ultimo incontro hanno rivisto dopo oltre 230 giorni di stop il rientro in campo di Francesco Bigotto, dopo l’infortunio al crociato anteriore patito al Mapei Stadium contro la Reggio Audace nel febbraio scorso, si trovano di fronte ad una partita cardine per lo snodo stagionale.

L’impegno che attende il Fiorenzuola è infatti difficile, a discapito della graduatoria attuale che vede 11 punti di vantaggio sui rivali del Calvina: la squadra allenata da Mister Serafini ha infatti composto in estate una squadra molto attrezzata, tra cui basta ricordare la spina dorsale composta da Sorbo in difesa (centrale di piede mancino, ex Trento e Lumezzane) , Delcarro a centrocampo (ex Caravaggio, Clodiense e Adriese) e Recino in attacco (36 gol in 68 partite nelle scorse due stagioni con la maglia del Ponte San Pietro in Serie D).

Il vice-allenatore Vincenzo Cammaroto, che oltre al derby contro la Vigor Carpaneto sarà in panchina al posto dello squalificato Luca Tabbiani, parla del momento attuale della squadra rossonera:

“L’obiettivo del Fiorenzuola è quello di togliersi delle soddisfazioni ed arrivare il più in alto possibile; quello che questa squadra esprimerà a febbraio inoltrato, quando ci si giocheranno i piazzamenti, ci dirà dove potremo arrivare, ma vogliamo continuare a pedalare forte.”

In casa rossonera, è ormai stabilmente rientrato in gruppo anche Moukam, con Colantonio che sta accelerando il suo personale recupero dallo stiramento muscolare che lo tiene fermo ormai da 1 mese e sembra essere pronto al rientro in campo.

La squadra ha provato negli allenamenti l’ormai classico 4-3-3, con alcuni dubbi di formazione per Mister Tabbiani, sia a centrocampo che in attacco.

Il direttore sportivo rossonero Simone Di Battista ha così inquadrato la partita contro il Calvina Sport: ”Dobbiamo avere un atteggiamento molto mentalizzato dopo la vittoria contro la Vigor Carpaneto, che ha regalato grande entusiasmo a tutti.

Ci attende una gara contro una squadra che ha 0 punti in classifica, ma è una società partita con grandi ambizioni e convinta di poter fare un bel campionato. Il Calvina attraversa un momento di difficoltà, non si aspettava sicuramente di essere in questa posizione di classifica e sono sicuro che si risolleverà durante la stagione. Dovremo stare attenti.”