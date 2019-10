Il ministro Paola De Micheli a Piacenza il 18 ottobre

Il Ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli sarà a Piacenza venerdì 18 ottobre ospite del Pd nell’ambito di una iniziativa che si terrà alle 17 e 30 alla Volta del Vescovo. Per l’occasione sarà intervistata dal giornalista Roberto Arditti, già direttore delle news di RTL 102.5, autore per alcuni periodi di “Porta a Porta”, già Direttore del quotidiano Il Tempo.

“L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza- sottolinea il Segretario provinciale del Pd Silvio Bisotti – abbiamo chiesto a Paola, come ancora mi permetto di chiamarla, la disponibilità ad essere nella sua città per raccontare l’avvio di un’esperienza straordinaria come quella che sta vivendo, ma anche le prospettive politiche che, dal suo osservatorio, intravede per il Paese. Senza mancare, ovviamente, un approccio alle questioni locali legate alle sue competenze. Sarà insomma una occasione importante per essere informati tenuto conto anche del fatto che proprio in queste ore è stata trovata la quadra sulla Legge di bilancio dello Stato”.

Per chi fosse interessato appuntamento dunque alla Volta del Vescovo alle 17.30.