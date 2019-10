“Il Piacere di Aiutare Insieme”, in Sant’Agostino cena benefica per la Croce Rossa

“Il Piacere di Aiutare Insieme”: è lo slogan della cena di beneficenza organizzata dal Comitato della Croce Rossa di Piacenza. Appuntamento sabato prossimo 26 ottobre dalle ore 20 nell’ex chiesa di Sant’Agostino sullo Stradone Farnese, per un evento che vuole contribuire ai servizi forniti dall’Area 2 di Croce Rossa che si occupa di supporto e inclusione sociale.

Circa 800 le famiglie aiutate sul territorio dall’associazione, di cui 600 sia a livello economico che sotto il profilo socio sanitario, mentre sono circa 300 quelle che necessitano del pacco alimentare. “Tutto questo – sottolinea il presidente del Comitato Provinciale Alessandro Guidotti – grazie ai contributi dei privati, tra i quali la Banca di Piacenza e la Fondazione».

La serata (biglietto 60 euro), accompagnata dalla musica dal vivo dei Freatlones, servirà per dare un aiuto concreto a sostegno di questa preziosa attività portata aventi da Croce Rossa. Alla presentazione ha partecipato anche il commerciante Walter Bulla, che si è impegnato in prima persona per la buona riuscita della cena.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 339/3622766 (Ivana) entro la mattina di venerdì 25 ottobre.

LA LOCANDINA