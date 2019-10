Sottopasso pedonale di Borgotrebbia a Piacenza invaso dalla vegetazione e dalla sporcizia.

La segnalazione arriva da una lettrice, che con alcune foto ha voluto documentare lo stato di degrado con cui ha a che fare quotidianamente: “E’ un’indecenza – scrive – le persone che abitano in via Aveto e devono andare in via Trebbia sono costrette a passare in questo sottopasso, utilizzato come pattumiera, in mezzo a sputi e pipì”.

Foto 2 di 2



