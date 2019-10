Il torneo “Bocciodromo di Carpaneto” va alla coppia Contini-Ghiretti

E’ della coppia Contini-Ghiretti il G.P. “Bocciodromo di Carpaneto”, competizione organizzata dalla locale società bocciofila e andata in scena nella serata di giovedì 24 ottobre.

Una bella finale, vibrante e combattuta, che ha visto contendersi il trofeo i parmensi Claudio Contini e Maurizio Ghiretti e i cremonesi Gian Luca Fava e Oscar Miglioli: entrambe le coppie, si erano sbarazzate con lo stesso identico punteggio di 12 a 4 dei loro avversari in semifinale. La partita decisiva ha vissuto una lunga fase di equilibrio, con continui sorpassi e contro-sorpassi nel punteggio. Arrivati a condurre per 8 a 7, Contini e Ghiretti piazzavano quindi il colpo del ko, con una bella e difficile bocciata finale che li portava a raggiungere i 12 punti necessari per aggiudicarsi l’ambito trofeo.

Per la bocciofila Carpaneto buoni piazzamenti per i portacolori di casa, Asti e Nicolini e Marzolini padre e figlio, rispettivamente sesti e ottavi nella classifica finale. Abbastanza numeroso il pubblico presente.

CLASSIFICA FINALE

1° Contini Claudio – Ghiretti Maurizio (AQUILA PARMA)

2° Fava G.Luca . Miglioli Oscar (BISSOLATI CREMONA)

3° Bergamaschi Luciano – Politi Angelo (BALDESIO CREMONA)

4° Manghi Roberto – Sprega Luca (FONTANELLA PIACENZA)

Nella foto: a destra con la maglia gialla i vincitori Contini e Ghiretti