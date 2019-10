In arrivo vento e temporali, è allerta gialla per la giornata di martedì

Nel pomeriggio di lunedì è previsto un aumento della nuvolosità a partire dal versante Sud-Ovest, che annuncia il transito sull’Emilia-Romagna di una veloce perturbazione, prevedibilmente più intensa sull’Appennino, ma che potrà manifestarsi anche in qualche zona di pianura nella giornata del 15 ottobre.

È stata pertanto emessa una nuova allerta meteo gialla per temporali e vento la numero per la giornata di martedì 15 ottobre per le zone collinari e montane della provincia di Piacenza. È previsto un aumento della ventilazione sul crinale, con valori medi tra 62 e 74 Km/h e raffiche superiori.

I quantitativi di pioggia potranno essere localmente molto intensi, ma non sono tali da innescare una criticità idraulica o idrogeologica. Mercoledì 16 la situazione sarà in netto miglioramento, ma con un sensibile calo delle temperature.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.