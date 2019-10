“In gioco per fare la differenza”, progetto Inps per intrattenere i bimbi durante le visite mediche

L’Inps dell’Emilia Romagna, al fine di dare un piccolo conforto ai bambini e alle loro famiglie in attesa della visita medica presso le Commissioni mediche, sta cercando associazioni di volontariato disponibili ad intrattenere i piccoli pazienti.

Per manifestare la disponibilità ad aderire al progetto occorre inviare, entro il 30 novembre 2019 un’email all’indirizzo Direzione.emiliaromagna@inps.it con oggetto: Candidatura “In gioco per fare la differenza”. Per consentire all’Inps di esaminare e valutare le richieste pervenute è importante specificare nella domanda la denominazione dell’Associazione, lo Statuto o altra documentazione da cui si possa dedurre lo scopo di assistenza e intrattenimento dei minori come attività dell’Associazione, il referente che si può contattare per avere informazioni (nominativo, recapito telefonico, di posta elettronica), indirizzo del sito web se esistente, precedenti analoghe esperienze e progetti rivolti a minori e lo specifico progetto di intrattenimento per Inps.

L’idoneità delle candidature sarà valutata da una Commissione dell’Istituto che terrà conto dei progetti già realizzati dall’Associazione, della consistenza ed originalità del progetto proposto per Inps, del potenziale impatto dell’esibizione sul contesto specifico dei locali della sede adibiti al ricevimento degli utenti.

L’attività di intrattenimento si svolgerebbe presso la Direzione Provinciale Inps di Bologna in Via Gramsci 6.

Per ricevere l’avviso si può contattare Inps scrivendo a Direzione.emiliaromagna@inps.it oppure a organizzazione.emiliaromagna@inps.it .